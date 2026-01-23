  1. हिन्दी समाचार
WPL 2026 Playoffs Scenarios : आरसीबी के बाद कौन-सी दो टीमें प्लेऑफ़ में बना सकती हैं जगह? समझें पूरा समीकरण

WPL 2026 Playoffs Scenarios : डब्ल्यूपीएल 2026 अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और आरसीबी इस सीजन के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। अब प्लेऑफ के लिए सिर्फ दो और जगह खाली हैं। जिसके लिए चार टीमों के बीच टक्कर है। लेकिन, दिलचस्प बात यह है कि बाकी चार टीमें भी छह गेम बाकी रहते हुए मुकाबले में बनी हुई हैं। आइये मौजूद समीकरण से समझते हैं कि चारों टीमों के प्लेऑफ में कैसे पहुंच सकती हैं-

1- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु

पॉइंट्स टेबल में इस समय टॉप पर मौजूद आरसीबी ने अपने कैंपेन की शुरुआत में लगातार पांच जीत के साथ,टॉप-टू में जगह पक्की कर ली है, और 10 पॉइंट्स के साथ फाइनल में उनका एक पैर पहले ही पहुंच चुका है। अगले मैच में जीत (या तीन में से एक) उन्हें फाइनल में जगह दिला देगी, लेकिन अगर वे तीनों मैच हार भी जाते हैं, तो भी सिर्फ़ मैच 17 (DC-W बनाम GG-W) का विनर ही 10 पॉइंट्स पर उनकी बराबरी कर पाएगा। इसके अलावा, उनका नेट रन-रेट +1.882 बाकी सभी टीमों से कहीं बेहतर है, जो उन्हें बहुत अच्छी स्थिति में रखता है।

बाकी बचे मैच-

आरसीबी बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 24 जनवरी 2026

आरसीबी बनाम मुंबई इंडियंस, 26 जनवरी 2026

आरसीबी बनाम यूपी वॉरियर्ज, 29 जनवरी 2026

2- गुजरात जायंट्स

पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर मौजूद गुजरात जायंट्स ने गुरुवार को यूपी वॉरियर्ज पर 45 रन की जीत से अपने नेट रन-रेट बेहतर किया है। अपने बाकी दोनों मैच जीतने पर उन्हें 3 फरवरी को एलिमिनेटर में जगह मिल जाएगी, और इस स्थिति में उनके पास टॉप पर रहने का भी मौका होगा, अगर आरसीबी यहां से कोई मैच न जीते और दोनों मामलों में जीत का अंतर काफी ज़्यादा हो। अगर वे दिल्ली कैपिटल्स को हराते हैं और मुंबई इंडियंस से हार जाते हैं, तो आठ पॉइंट्स पर तीन टीमों के बीच टाई की स्थिति बन सकती है, अगर मुंबई, आरसीबी को हरा दे और दिल्ली अपने बाकी दोनों मैच जीत जाए, जिससे मामला NRR पर आ जाएगा।

अगर वे दिल्ली से हार जाते हैं लेकिन मुंबई को हरा देते हैं, तो उनके पास और भी बेहतर मौका होगा, क्योंकि इससे वे बाद वाली टीम से आगे निकल जाएंगे, और यूपी वॉरियर्ज के बाकी बचे मैचों में से किसी एक में हार से बात बन जाएगी। अगर वे यहां से कोई मैच नहीं जीतते हैं, तो भी गुजरात जायंट्स के पास मौका रहेगा, बशर्ते कई दूसरे नतीजे उनके पक्ष में जाएं। एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है जिसमें आरसीबी को छोड़कर बाकी सभी टीमें छह-छह पॉइंट्स पर टाई हो जाएं: गुजरात दोनों मैच हार जाए, आरसीबी सभी मैच जीत जाए और यूपी, दिल्ली को हरा दे, जिससे NRR निर्णायक फैक्टर बन जाएगा।

बाकी बचे मैच-

गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 27 जनवरी 2026

गुजरात जायंट्स बनाम मुंबई इंडियंस, 30 जनवरी 2026

3- मुंबई इंडियंस

चोट की परेशानियां और टॉप पर संघर्ष ने दो बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को एक अजीब स्थिति में डाल दिया है, लेकिन उनके पास अभी भी अच्छा मौका है। मुंबई के लिए सबसे सीधा रास्ता है कि वे अपने बाकी दोनों मैच जीतें और उम्मीद करें कि बाकी तीन दावेदारों में से दो छह पॉइंट्स पर रहें – इस मामले में गुजरात जायंट्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स मैच पर करीब से नज़र रखी जाएगी, क्योंकि एक टीम पॉइंट्स में आगे है जबकि दूसरी के पास एक मैच ज़्यादा है।

अगर मुंबई इंडियंस, आरसीबी को हरा देती है लेकिन गुजरात से हार जाती है, तो वे चाहेंगे कि दिल्ली और यूपी दोनों चार पॉइंट्स पर रहें, इससे पहले कि ये दोनों टीमें 1 फरवरी को आखिरी लीग मैच में आमने-सामने हों, और फिर उस मैच का विनर नेट रन-रेट में उनसे पीछे रहे। अगर वे आरसीबी से हार जाते हैं लेकिन गुजरात को हरा देते हैं, तो भी छह पॉइंट्स पर चार टीमों के बीच टाई हो सकता है।

बाकी बचे मैच-

मुंबई इंडियंस बनाम आरसीबी, 26 जनवरी 2026

मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात जायंट्स, 30 जनवरी 2026

4- दिल्ली कैपिटल्स

लगातार तीन जीत दिल्ली कैपिटल्स के लिए प्लेऑफ में जगह पक्की कर देंगी, जबकि दो जीत से भी बात बन सकती है। अगर आरसीबी अगले दो मैचों में दिल्ली और मुंबई दोनों को हरा देती है और दिल्ली अपने बाकी दो मैच जीत जाती है, तो उसके आठ पॉइंट हो जाएंगे और मुंबई और यूपी छह से आगे नहीं जा पाएंगी, जिससे तीन बार की फाइनलिस्ट टीम के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। अगर दिल्ली कैपिटल्स, आरसीबी और यूपी को हरा देती है, लेकिन गुजरात से हार जाती है, और मुंबई अपने बाकी दोनों मैच जीत जाती है, तो मामला उन पर और बाद की दो टीमों पर अटक जाएगा, जिनके आठ-आठ पॉइंट होंगे।

बाकी बचे मैच-

दिल्ली कैपिटल्स बनाम आरसीबी, 24 जनवरी 2026

दिल्ली कैपिटल्स बनाम गुजरात जायंट्स, 27 जनवरी 2026

दिल्ली कैपिटल्स बनाम यूपी वॉरियर्ज, 1 फरवरी 2026

5- यूपी वॉरियर्ज

यूपी वॉरियर्ज सिर्फ चार पॉइंट के साथ सबसे नीचे है और पांचों टीमों में उसका NRR (-0.769) सबसे कम है। यूपी के लिए नेट रन रेट के बिना आगे बढ़ने का पहला तरीका यह है कि वह दोनों मैच जीत जाए, और गुजरात भी ऐसा ही करे और 10 पॉइंट लेकर आगे बढ़ जाए। इस मामले में मुंबई और दिल्ली छह से आगे नहीं जा पाएंगी। नेट रन-रेट पर निर्भर किए बिना उनके लिए दूसरा तरीका यह है कि वे आठ पॉइंट हासिल करें, गुजरात जायंट्स अपने दोनों मैच हार जाए और आरसीबी, मुंबई या दिल्ली में से कम से कम एक को हरा दे। अगर ऊपर बताए गए मामले में मुंबई और दिल्ली दोनों आरसीबी को हरा देती हैं, तो पहली दो टीमें और यूपी आठ-आठ पॉइंट पर बराबरी पर होंगी। जैसा कि गुजरात सेक्शन में बताया गया है, चार टीमों के बीच टाई, यूपी के लिए ज़्यादा मददगार नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका नेट रन-रेट बहुत खराब है।

बाकी बचे मैच-

यूपी वॉरियर्ज बनाम आरसीबी, 29 जनवरी 2026

यूपी वॉरियर्ज बनाम दिल्ली कैपिटल्स, 1 फरवरी 2026

