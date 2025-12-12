WTC Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से भारत को हुआ भारी नुकसान, अंतिम चार में पहुंची टीम

WTC Points Table: न्यूजीलैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 9 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की। मेजबान टीम की इस जीत से WTC 2025-27 की प्वाइंट्स टेबल बड़ा बदलाव हुआ है। कीवी टीम प्वाइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर पहुंच गयी है। इस बीच, भारतीय टीम को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। वे एक पायदान नीचे गिरकर अंतिम चार में शामिल हो गए हैं।

न्यूजीलैंड की टीम के लिए जैकब डफी ने कमाल का प्रदर्शन किया और दूसरी पारी में पांच विकेट लेकर वेस्टइंडीज के बैटिंग ऑर्डर की कमर ही तोड़ दी। अच्छे प्रदर्शन के लिए डफी को प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मिला। मौजूदा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में न्यूजीलैंड ने सिर्फ दो मैच खेले हैं, जिसमें से एक ड्रॉ और दूसरा उन्होंने जीता है। कीवी टीम का पीसीटी 66.67 प्रतिशत है और वह तीसरे नंबर पर मौजूद है। दूसरी तरफ श्रीलंकाई टीम का पीसीटी भी इतना ही है। लेकिन वह न्यूजीलैंड से एक स्थान पीछे है और चौथे नंबर पर काबिज है।

दूसरी तरफ, न्यूजीलैंड के तीसरे पायदान पर काबिज होने से भारत को नुकसान हुआ है। टीम अब पांचवें से छठे पायदान पर खिंसक गयी है। उससे नीचे क्रमशः इंग्लैंड, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज की टीमें हैं। भारत ने अभी तक मौजूदा चक्र में कुल 9 मैच खेले हैं, जिसमें से चार में जीत और चार हार शामिल हैं। टीम का पीसीटी 48.15 है।