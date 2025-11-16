Yamaha India : दुनिया के 55 देशों में फर्राटा भरेगी यामाहा की बाइक, जानिए क्या है कंपनी का टार्गेट?

नई दिल्ली : जापानी दोपहिया वाहन कंपनी यामाहा (Japanese Two-Wheeler Company Yamaha) को उम्मीद है कि साल 2025 में भारत से उसका निर्यात 25 प्रतिशत बढ़ेगा। वह अपने चेन्नई कारखाने को वैश्विक बाजार, खासकर विकसित देशों के लिए निर्यात केंद्र बना रही है।

यामाहा मोटर कंपनी लिमिटेड (Yamaha Motor Company Limited) के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी और यामाहा मोटर इंडिया समूह के चेयरमैन इटारू ओटानी (Yamaha Motor India Group Chairman Itaru Otani) ने पीटीआई-भाषा को बताया कि कंपनी भारत से लगभग 55 देशों को निर्यात करती है। कंपनी भारत से निर्यात बढ़ाने के लिए और अधिक अंतरराष्ट्रीय बाजारों की तलाश करेगी।जब उनसे पूछा गया कि कंपनी इस साल भारत से अपने निर्यात को कैसे देख रही है, तो उन्होंने कहा कि हम इस साल निर्यात में 25 प्रतिशत की बड़ी वृद्धि हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।

चेन्नई से दूसरे देशों में होगा निर्यात

इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड (India Yamaha Motor Private Limited) ने 2024-25 में 2,95,728 इकाइयों के निर्यात के साथ 33.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जबकि 2023-24 में यह 2,21,736 इकाई था।कंपनी की निर्यात रणनीति साझा करते हुए ओटानी ने कहा कि यामाहा का चेन्नई कारखाना वैश्विक बाजारों, खासकर अमेरिका, यूरोप और फिर जापान जैसे विकसित देशों के लिए निर्यात केंद्र होगा।

उन्होंने कहा कि पहले कदम के तौर पर, कंपनी ने पिछले साल यूरोप को निर्यात शुरू किया था। यह सफल रहा है और यामाहा वैश्विक मानकों को पूरा करने के लिए अपने चेन्नई संयंत्र (Chennai Plant) में निवेश जारी रखे हुए है।

इन मॉडलों का होता है निर्यात

यामाहा तमिलनाडु (Yamaha Tamil Nadu) के चेन्नई कारखाने से कई मॉडल का निर्यात करती है, जिनमें एफजेड वी (149 सीसी), एफजेड वी3 (149 सीसी), एफजेड वी 4 (149 सीसी), क्रूक्स (106 सीसी), सैल्यूटो (110 सीसी), एरोक्स 155 (155 सीसी), रे जेडआर 125 एफआई हाइब्रिड (125 सीसी) और फैसिनो 125 एफआई हाइब्रिड (125 सीसी) शामिल हैं।कंपनी उत्तर प्रदेश के सूरजपुर स्थित अपनी दूसरी विनिर्माण इकाई से भी निर्यात करती है।

ओटानी ने कहा कि इस समय हम 55 देशों को निर्यात करते हैं। कुल मिलाकर, हम (इस वर्ष) निर्यात में 25 प्रतिशत की वृद्धि का लक्ष्य रख रहे हैं। यह पूछे जाने पर कि क्या यामाहा निर्यात बढ़ाने के लिए नए बाजारों की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि हम विकसित देशों सहित अन्य बाजारों की योजना बना रहे हैं। ओटानी ने कहा कि कंपनी उन अन्य बाजारों की भी खोज कर रही है जहां उसके उत्पादों के लिए संभावनाएं हैं और जहां मांग है, वह निश्चित रूप से उन बाजारों पर भी विचार करेगी।