मां-बेटे के रिश्ते पर यति नरसिंहानंद का विवादित बयान, बोले-'एक बच्चे को जन्म देने वाली मां नागिन...'

गाजियाबाद । यूपी के गाजियाबाद जिले में स्थित डासना देवी मंदिर के पीठाधीश यति नरसिंहानंद सरस्वती (Yati Narsimhanand Saraswati) एक बार फिर मां-बेटे के रिश्ते को लेकर विवादित बयान दिया है। यति नरसिंहानंद सरस्वती (Yati Narasimha Nand Saraswati) मुजफ्फरनगर के श्याम-श्याम मंदिर में आयोजित यज्ञ में हिस्सा लेने पहुंचे थे।

जहां उन्होंने एक बच्चे को जन्म देने वाली मां की तुलना नागिन से की है। यति नरसिंहानंद (Yati Narasimha Nand) ने कहा, कि जिसका कोई सगा भाई नहीं होता, उसका अस्तित्व नहीं होता। ऐसी मां अपने बच्चों के भविष्य के लिए खतरा होती है।

यति नरसिंहानंद सरस्वती (Yati Narasimha Nand Saraswati) ने हिंदू राष्ट्र की मांग बुलंद करते हुए कहा कि सनातन धर्म को मानने वालों का भी एक अलग वैदिक राष्ट्र होना चाहिए। हमारे पास अपना देश कहने के लिए एक इंच भी ज़मीन नहीं है, जबकि अन्य मजहबों के पास अपने-अपने देश हैं। नेपाल हिंसा (Nepal Violence) पर उन्होंने कहा कि हिंदुओं का दमन करने का ही परिणाम है कि वहां के नेताओं को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है।

राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के वोट चोरी को लेकर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यति ने कहा कि नेता तो गली के भौंकते कुत्तों की तरह हैं, जिन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। साथ ही अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाए जाने के बाद कश्मीर में हालात पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा​ कि मुसलमान वहां पहले से ज्यादा कट्टर हो गया है, यह 370 हटाने के दावों की पोल खोलता है।

आपको बता दें कि डासना देवी मंदिर (Dasna Devi Temple) के पीठाधीश यति नरसिंहानंद सरस्वती (Peethadhish Yati Narasimha Nand Saraswati) मुजफ्फरनगर की गांधी नगर कॉलोनी स्थित श्याम-श्याम मंदिर में आयोजित पांच दिवसीय बगलामुखी यज्ञ में शामिल होने के पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह यज्ञ धर्म, परिवार और बेटियों की रक्षा के लिए किया गया।