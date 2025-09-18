  1. हिन्दी समाचार
  3. सुशीला कार्की ने पीएम मोदी से सबसे पहले की बातचीत, जानें- किन मुद्दों पर दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा

PM Modi's conversation with Sushila Karki: पीएम नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से पहली बार बातचीत की है। इस बात की जानकारी खुद पीएम मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर दी है। नेपाल में GEN-Z आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री कार्की की यह किसी भी विदेशी नेता के साथ पहली बातचीत है।

पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा, ‘नेपाल की नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री श्रीमती सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। साथ ही, मैंने उन्हें और नेपाल की जनता को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएँ दीं।’

सूत्रों की मानें तो एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाक्रम में नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की गुरुवार सुबह 11:00 बजे भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी पहली बातचीत की है। टेलीफोन पर हुई यह बातचीत युवाओं के नेतृत्व वाले “जेन-जेड विरोध प्रदर्शनों” के बाद नेपाल की नवीनतम राजनीतिक स्थिति, कार्की की अंतरिम सरकार की प्राथमिकताओं और उन क्षेत्रों पर केंद्रित थी, जहां भारत नेपाल में विकास के लिए समर्थन दे सकता है।

बता दें कि नेपाल में भ्रष्टाचार और अन्य मुद्दों को लेकर हुए GEN-Z आंदोलन के चलते पीएम केपी शर्मा ओली और उनके मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा था। जिसके बाद ज़्यादातर नेताओं ने हिंसक प्रदर्शन के बीच देश छोड़ दिया था। जिसके 12 सितंबर को नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

