  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, करीब आधा दर्जन मंत्रियों का पत्ता कटना तय, संगठन के पदाधिकारियों व नए विधायकों को मिलेगा मौका

योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, करीब आधा दर्जन मंत्रियों का पत्ता कटना तय, संगठन के पदाधिकारियों व नए विधायकों को मिलेगा मौका

यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी कैबिनेट में जल्द फेरबदल हो सकता है। कैबिनेट के आगामी बिस्तार में भाजपा संगठन से कई पदाधिकारियों व विधायकों के मंत्री बनाए जाने की खबर है।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी कैबिनेट में जल्द फेरबदल हो सकता है। कैबिनेट के आगामी बिस्तार में भाजपा संगठन से कई पदाधिकारियों व विधायकों के मंत्री बनाए जाने की खबर है।

पढ़ें :- राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए लगाया गंभीर आरोप, बोले- वो ब्लैकमेल व कंप्रोमाइज्ड हो चुके हैं, संसद से इसलिए भाग गए...

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार में 6 रिक्त पदों को भरने के साथ ही करीब आधा दर्जन कमजोर प्रदर्शन वाले मंत्रियों की छुट्टी तय मानी जा रही है। 2027 के चुनावों को देखते हुए, भाजपा संगठन के सक्रिय पदाधिकारियों और क्षेत्रीय संतुलन साधने के लिए नए विधायकों को जगह दे सकती है।

मंत्रिमंडल में लगभग 15 नए चेहरों को शामिल करने की योजना है, जिसमें संगठन से भूपेंद्र चौधरी, और अन्य वर्गों से पूजा पाल, कृष्ण पासवान, रामरतन कुशवाहा और मनोज पांडे जैसे नामों की चर्चा है। भाजपा नेतृत्व दलित, पिछड़े और ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व देकर जातिगत समीकरण मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

यह पुनर्गठन 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए सरकार के चेहरे को और अधिक संतुलित और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

पढ़ें :- Middle East War : राज्यसभा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ,बोले- 'पीएम मोदी स्थिति पर रख रहे हैं कड़ी नजर, भारतीयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता'
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, करीब आधा दर्जन मंत्रियों का पत्ता कटना तय, संगठन के पदाधिकारियों व नए विधायकों को मिलेगा मौका

योगी मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द, करीब आधा दर्जन मंत्रियों का पत्ता कटना...

बाल विवाह के उन्मूलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करे संयुक्त राष्ट्र ,भारत से उठी मांग

बाल विवाह के उन्मूलन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय दिवस घोषित करे संयुक्त...

शहर इमाम ने जमीन पर किया अवैध कब्जा, बनाया मस्जिद और दरगाह, कोर्ट ने करोड़ों का जुर्माना लगा बेदखली का दिया आदेश

शहर इमाम ने जमीन पर किया अवैध कब्जा, बनाया मस्जिद और दरगाह,...

नौतनवा: शहीद पूरन बहादुर थापा की प्रतिमा को लेकर उपजे विवाद का समाधान, नए स्थल पर बनेगा भव्य स्मृति स्थल

नौतनवा: शहीद पूरन बहादुर थापा की प्रतिमा को लेकर उपजे विवाद का...

राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं, वो देश में इकलौते व्यक्ति, जो मोदी सरकार के आगे झुके नहीं : प्रियंका गांधी

राहुल गांधी हमेशा सच बोलते हैं, वो देश में इकलौते व्यक्ति, जो...

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के 'गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध' कार्यक्रम को 26 कड़ी शर्तों के प्रशासन ने दी हरी झंडी, किया उल्लंघन पर स्वतः रद्द हो जाएगी अनुमति

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के 'गौ प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध' कार्यक्रम को 26 कड़ी शर्तों...