योगी कैबिनेट देखेगी फिल्म ‘The Kerala Story’ , पूरी टीम ने मुख्यमंत्री से की ​मुलाकात

मुंबई। फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करने के बाद यूपी में भी टैक्स फ्री हो चुकी है। वहीं अब इस फिल्म की पूरी टीम यूपी (UP) के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) के साथ मुलाकात करने जा रही है। इस मुलाकात में फिल्म को टैक्स फ्री करने पर फिल्म के मेकर्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) का शुक्रिया करने के साथ-साथ इस फिल्म की कहानी पर भी चर्चा भी करेंगे।

भाजपा ने किया फिल्म का समर्थन

फिल्म द केरला स्टोरी (The Kerala Story) का कुछ राज्यों में विरोध हो रहा है तो वहीं कुछ राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री करके इसका समर्थन भी किया जा रहा है। जहां एक तरफ पश्चिम बंगाल में फिल्म की स्क्रीनिंग पर बैन लगा दिया है और वहीं तमिलनाडु के सिनेमाघर के मालिकों ने फिल्म न दिखाए जाने का निर्णय किया है। बता दें कि मध्यप्रदेश के बाद यूपी ने द केरला स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री करके इसका समर्थन किया है।

फिल्म को कैबिनेट मंत्रियों के साथ देखेंगे CM योगी

बता दें कि फिल्म द केरला स्टोरी (The Kerala Story) के समर्थन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने तो पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखने का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक (UP Deputy CM Brajesh Pathak) ने फिल्म को टैक्स फ्री करने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यूपी के लोग फिल्म का देखना और समझना चाहते हैं कि किस प्रकार हमारे भाई बहन को झेलना पड़ा है। हम लोग फिल्म देखेंगे. जानकारी के मुताबिक बंगाल में फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ (The Kerala Story) पर बैन लगाना लोगों को रास नहीं आया है।