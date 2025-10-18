‘मैम को आप लोग बताना नहीं…’ फराह खान को लेकर दिलीप क्यों कही ये बात

फेमस फिल्म मेकर फराह खान और दिलीप की मस्ती भरी नोकझोंक फैंस को खूब पसंद आती है। दोनों जब किसी सेलिब्रिटी के घर पहुँचते हैं तो अपनी सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं। दिलीप अपने मजेदार अंदाज और फराह से सैलरी बढ़ाने की बातों से सबका दिल जीत लेते हैं। लेटेस्ट व्लॉग में वो राघव जुयाल के साथ नजर आए, जहां उन्होंने अपनी सैलरी हाइक को लेकर खुलासा किया।

दिलीप की सैलरी हाइक

फराह खान के लेटेस्ट व्लॉग की शुरुआत हमेशा की तरह दिलीप से होती है। दिलीप दर्शकों का व्लॉग में स्वागत करते हुए बताते हैं कि उनका शो इन दिनों काफी अच्छा चल रहा है। वो बड़े खुशी से शेयर करते हैं कि फराह खान ने उनकी सैलरी बढ़ा दी है। लेकिन आगे दिलीप ऑडियंस से मस्तीभरे अंदाज में कहते हैं कि इस बात का जिक्र फराह से बिल्कुल न करें, क्योंकि वो बहुत खुश हैं. दिलीप कहते हैं कि अगर वो थोड़ा और रोएंगे तो उनकी सैलरी और बढ़ जाएगी। इतने में ही फराह खान की एंट्री होती है। जैसे ही वो दिलीप को देखती हैं, हैरानी से पूछती हैं कि उन्हें क्या हुआ है? वो रो क्यों रहे हैं? जिस पर दिलीप कहते हैं ‘सैलरी हाइक’. फराह ये सुनते ही झल्ला उठती हैं और कहती हैं कि उन्होंने अभी ही उनकी सैलरी बढ़ाई है. फिर मजाकिया अंदाज में कहती हैं कि ये आदमी कभी खुश ही नहीं रहता.

फराह- दिलीप लेटेस्ट व्लॉग

फराह खान के लेटेस्ट में एक्टर राघव जुयाल उनके घर आते हैं. जैसे ही राघव अंदर आते हैं, वो दिलीप के पैर छूने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन दिलीप शरमाते हुए पीछे हट जाते हैं. इसके बाद दोनों हंसते हुए एक-दूसरे को गले लगाते हैं. राघव फराह से मजाक में कहते हैं कि उन्होंने तो दिलीप को स्टार बना दिया है. व्लॉग तीनों स्टार्स के बीच खूब मस्ती देखने को मिलता है । राघव दिलीप की जमकर तारीफ करते हैं, लेकिन फराह फौरन उन्हें टोक देती है, ताकि दिलीप उनसे और पैसे न मांग ले।