आप ख़ुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए, जिस विदेशी जहाज़ से घूमते हैं, उसे छोड़ दीजिए....PM मोदी के बयान पर केजरीवाल का पलटवार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वेदशी वस्तुओं के इस्तेमाल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, जो देश के लोगों की जरुरत का है, जो हम देश में ही बना सकते हैं, वो हमें देश में ही बनाना चाहिए। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली…वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान पर आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है।

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि, प्रधान मंत्री जी, आप चाहते हैं कि जनता स्वदेशी इस्तेमाल करे। आप ख़ुद स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए? जिस विदेशी जहाज़ से रोज़ घूमते हैं, उसे छोड़ दीजिए? सारा दिन जितने विदेशी समान इस्तेमाल करते हैं, उन्हें छोड़ दीजिए। आप भारत में काम कर रही चार अमेरिकी कंपनियों को बंद कर दीजिए? ट्रम्प रोज़ भारत और भारतीयों का अपमान कर रहा है। आप भी तो कुछ कीजिए? लोग अपने प्रधान मंत्री से एक्शन की उम्मीद रखते हैं, प्रवचन की नहीं।

बता दें कि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने संबोधन में कहा था कि, हम वो सामान खरीदें जो MADE IN INDIA हो… जिसमें हमारे देश के नौजवानों की मेहनत लगी हो… हमारे देश के बेटे-बेटियों का पसीना हो। हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना है…हर दुकान को स्वदेशी से सजाना है। देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली… वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी।