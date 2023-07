रील का शौक बनता जा रहा है जानलेवा, झरने में बहा युवक, दिल दहला देगा वायरल वीडियो

Viral Video: बारिश के मौसम में अक्सर लोग नदी, बीच या फिर झरने किनारे मौसम का आनंद लेते नजर आते हैं, लेकिन कई बार जाने-अनजाने वो ऐसी गलती कर बैठते हैं, जो उनकी जान पर बन आती है। रील के इस जमाने में आजकल ज्यादातर लोग लापरवाही दिखाते हुए अपनी ही जान जोखिम में डालते नजर आते हैं।

सोशल मीडिया पर रोजाना ऐसे कई वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, जो कई बार रोंगटे खड़े कर देते हैं। हाल ही में एक ऐसा ही दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आ रहा है, जिसे देखकर आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। 33 सेकेंड का यह वीडियो उन लोगों के लिए किसी सबक से कम नहीं है, जो झरने या फिर नदी किनारे रील या सेल्फी के चक्कर में खतरा मोल लेने की गलती कर बैठते हैं।

हैरान कर देने वाला यह वीडियो कर्नाटक के कोल्लूर का बताया जा रहा है, जहां के अरासिनागुंडी झरने में एक शख्स रील के चक्कर में पानी के बहाव में बहता नजर आ रहा है। वीडियो में एक शख्स आगे पोज देता नजर आ रहा होता है और उसके पीछे कोई एक अन्य शख्स कैमरे से रील बना रहा होता है, लेकिन तभी रील एक भयानक हादसे में तब्दील हो जाती है। बीते रविवार हुए इस हादसे में पत्थर पर खड़ा एक शख्स पैर फिसलते ही पानी के बहाव में बहता चला जाता है।

Sharath Kumar a 23 years old youth from Bhadravati, Shivamogga district drowned in Arasinagundi Falls in Kollur on Sunday. The traffic incident caught on Camera by one of his accompanied friend. @hublimandi @Becarefull19 @thebengalorian @shivamoggalions pic.twitter.com/c8JcomnE3E

— Voice of Hubballi (@VoiceOfHubballi) July 24, 2023