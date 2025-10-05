  1. हिन्दी समाचार
Samay Raina: बुरी नजर वाला तेरा मुंह काला…', समय रैना को लेकर क्या बोली धनश्री वर्मा

टीम इंडिया स्टार  युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ  धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल को लेकर सुर्खियों में बने  हुई हैं। वहीं इस बीच वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में हैं। वह शो में कई बार अपने तलाक को लेकर बयान दे चुकी हैं। हाल ही में समय रैना ने धनश्री पर कंज कसा था। उन्होने  काफी कुछ इशारो ही इशारो में कहा था लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था। अब वहीं धनश्री ने  स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना पर पलटवार किया है ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

टीम इंडिया स्टार  युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ  धनश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो राइज एंड फॉल को लेकर सुर्खियों में बने  हुई हैं। वहीं इस बीच वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफी चर्चा में हैं। वह शो में कई बार अपने तलाक को लेकर बयान दे चुकी हैं। हाल ही में समय रैना ने धनश्री पर कंज कसा था। उन्होने  काफी कुछ इशारो ही इशारो में कहा था लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था। अब वहीं धनश्री ने  स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना पर पलटवार किया है।

जाने पूरा मामला

बता दें कि समय रैना के हालिया पॉडकास्ट में धनश्री के एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल की रूमर्ड गर्लफ्रेंड आरजे महवश आई थीं। इस दौरान समय रैना ने आरजे महवश को इंडायरेक्ट तरीके से धनश्री का जिक्र कर चिढ़ाया था। शुगर डैडी समेत कई चीजों पर बात की थी।

धनश्री ने समय रैना पर कसा तंज

अब धनश्री वर्मा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है जिसे लोग समय रैना से जोड़कर देख रहे हैं। लोग मान रहे हैं कि उन्होंने समय पर निशाना साधा है। धनश्री ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने अपने डॉगी की एक तस्वीर शेयर की है जिसमें उन्होंने लिखा, “परेशान मत हो दोस्तों, मेरी मम्मा का अच्छा समय ही चल रहा है।”

समय रैना ने क्या कहा?

बता दें कि समय रैना ने सोशल मीडिया पर आरजे महवश के साथ एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने उनके सामने पहले युजवेंद्र का शॉर्ट नेम बोलकर महवश को चिढ़ाया। फिर उन्होंने राइज एंड फॉल (शो का धनश्री हिस्सा हैं) और एक जगह दो महीने का जिक्र किया।

 

 

 

 

