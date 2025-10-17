Rise and fall के विनर बनते ही विवादों में फंसे अर्जुन बिजलानी , यहां जाने सच

  1. हिन्दी समाचार
टीवी का रियलिटी शो राइज एंड फॉल पहले दिन से ही चर्चा में बना हुआ है और अब इस शो का ग्रैंड फिनाले भी सुर्खियों में आ गया है।इस शो के पहले सीजन का ग्रैंड फिनाले अब तक  रिलीज नहीं   हुआ है।लेकिन विनर का नाम पता  चल गया है।अर्जुन बिजलानी की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वह शो की ट्रॉफी और चैक हाथ में थामे नजर आ रहे हैं।  इन तस्वीरों से साफ है कि राइज एंड फॉल की चमचमाती हुई तस्वीर अर्जुन बिजलानी ने अपने नाम कर लिया।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

विनर बनते ही ट्रोल हुए अर्जुन बिजलानी

सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में दावा किया गया है कि राइज एंड फॉल के पहले सीजन का खिताब अर्जुन बिजलानी ने अपने नाम किया है।  वह ट्रॉफी के साथ 30 लाख की राशि के विनर बन गए हैं। दावा है कि इन्फ्लुएंसर आरुष भोला पहले रनर-अप की जगह हासिल की है, जबकि मॉडल और रियलिटी टीवी स्टार अरबाज पटेल दूसरे रनर-अप रहे हैं. जैसे ही शो से जुड़ा ये अपडेट सोशल मीडिया पर सामने आया, तो आग की तरह फैल गया. हर कोई ट्विटर पर इस शो और अर्जुन बिजलानी की आलोचना कर रहा है. आरुष भोला के फैंस अर्जुन बिजलानी को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. आरुष के फैंस का मानना है कि अर्जुन डिसर्विंग विनर नहीं हैं।बता दें कि लोग अर्जुन बिजलानी के जगह आरुष को डेजरविंग कर रहे  थे।

अशनीर ग्रोवर की पत्नी ने किया अर्जुन बिजलानी को प्रमोट

इन सबके बीच, अर्जुन बिजलानी पर एक बड़ा आरोप भी लगा है. कुछ लोगों ने इस मामले में अशनीर ग्रोवर की पत्नी को खींच लिया है. आरोप है कि अर्जुन इस शो के फिक्स विनर हैं. खुद अशनीर ग्रोवर की पत्नी अर्जुन बिजलानी को प्रमोट कर रही थीं. एक क्लिप शेयर की गई है, जिसमें उनकी पत्नी माधुरी के इंस्टा के स्क्रीनशॉट थे जिसमें उन्होंने अर्जुन को प्रमोट किया था.

कब ऑन एयर होगा राइज एंड फॉल का फिनाले

बता दें कि राइज एंड फॉल का ग्रैंड फिनाले शुक्रवार यानी 17 अक्टूबर को रात 10:30 बजे सोनी टीवी पर ऑन एयर होगा, जिसका डिजिटल प्रीमियर उसी दिन दोपहर 12 बजे एमएक्स प्लेयर और अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा।

 

