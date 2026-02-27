Luxury MPV : अश्नीर ग्रोवर ने खरीदी शानदार MG M9 लग्जरी इलेक्ट्रिक MPV, जानिए इस कार की खासियत?

नई दिल्ली। भारत-पे के पूर्व को-फाउंडर (Former co-founder of BharatPe) और मशहूर उद्यमी अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) अपनी बेबाकी के साथ-साथ महंगी कारों के शौक के लिए भी जाने जाते हैं। अमूमन परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स कारों का शौक रखने वाले अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) ने इस बार कुछ अलग चुना है। उन्होंने हाल ही में नई MG M9 लग्जरी मल्टी-पर्पस व्हीकल (MPV) खरीदी है। ये इस बात का सबूत है कि अब उनका ध्यान रफ्तार से हटकर स्पेस, आराम और प्रीमियम फीचर्स पर भी जा रहा है। आइए जानते हैं कि इस प्रीमियम कार में ऐसा क्या खास है जो यह बड़ी-बड़ी हस्तियों की पहली पसंद बन रही है।

सेलेब्रिटीज की बन रही है पहली पसंद

अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) अकेले नहीं हैं जिन्हें यह कार पसंद आई है। प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV सेगमेंट की यह कार कई और सितारों के गैराज की शोभा बढ़ा रही है। इसमें दिग्गज अभिनेत्री और राजनेता हेमा मालिनी, मशहूर गायक और संगीतकार शंकर महादेवन व स्टार क्रिकेटर केएल राहुल शामिल हैं।

कीमत और कहां से खरीदें?

कीमत: भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹69.90 लाख (एक्स-शोरूम) रखी गई है। वेरिएंट: यह कार सिर्फ एक ‘फुली-लोडेड’ (सभी टॉप फीचर्स से लैस) वेरिएंट में आती है और फिलहाल भारतीय बाजार में यह इकलौती ऑल-इलेक्ट्रिक लग्जरी MPV है। उपलब्धता: इसे MG के खास प्रीमियम शोरूम नेटवर्क ‘MG सेलेक्ट’ के जरिए बेचा जा रहा है।

बैटरी, पावर और रेंज

इस बड़ी और प्रीमियम कार को चलाने के लिए फ्रंट-व्हील-ड्राइव लेआउट के साथ दमदार मोटर और बड़ी बैटरी दी गई है।

स्पेसिफिकेशन डिटेल्स

बैटरी क्षमता 90kWh (लिथियम-आयन)

पावर 245 hp

टॉर्क 350 Nm

फुल चार्ज पर रेंज 430 किलोमीटर (WLTP के अनुसार)

ड्राइव टाइप फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD)

फाइव-स्टार होटल जैसा आराम और फीचर्स

MG M9 को खास तौर पर उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो केबिन स्पेस और बेहतरीन कम्फर्ट चाहते हैं। इसे 7-सीटर और 8-सीटर ऑप्शन में खरीदा जा सकता है। लंबी यात्राओं को आरामदायक बनाने के लिए इसमें कई धांसू फीचर्स हैं।

सनरूफ: आगे सिंगल-पैन और पीछे बैठे लोगों के लिए बड़ा ड्यूल-पैन सनरूफ।

प्रीमियम सीट्स: आगे और पीछे की पावर्ड सीट्स, जिनमें हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज का फीचर भी दिया गया है।

एक्स्ट्रा कम्फर्ट: पैरों को आराम देने के लिए फोल्ड-आउट ओटोमन सपोर्ट।

स्मार्ट दरवाजे: बटन से खुलने और बंद होने वाले पावर्ड रियर स्लाइडिंग डोर्स।

एंटरटेनमेंट: पीछे बैठने वालों के मनोरंजन के लिए अलग से रियर स्क्रीन।

सेफ्टी और स्मार्ट तकनीक (ADAS)

सुरक्षा को लेकर इस कार में कोई समझौता नहीं किया गया है।

ADAS लेवल-2: इसमें एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और टक्कर से बचाने वाले (फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस) जैसे स्मार्ट एडवांस सेफ्टी फीचर्स हैं।

अन्य सेफ्टी फीचर्स: मल्टीपल एयरबैग्स, 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर्स, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक।

दमदार लुक्स और कलर ऑप्शन

MG M9 का डिजाइन बॉक्सी है लेकिन यह बेहद प्रीमियम नजर आती है। इसकी 5207 मिमी की लंबाई इसे सड़क पर एक दमदार रोड प्रेजेंस देती है। सामने की तरफ स्लीक LED DRLs, मस्क्युलर बंपर और साइड में 19-इंच के अलॉय व्हील्स इसे काफी मॉडर्न लुक देते हैं। यह भारतीय बाजार में तीन शानदार रंगों में उपलब्ध है।

मिस्टिक ग्रे

ल्यूमिनस व्हाइट

कार्डिफ ब्लैक

अश्नीर ग्रोवर का MG M9 की ओर रुख करना इस बात का साफ संकेत है कि अब लग्जरी कार खरीदार सिर्फ स्पीड ही नहीं बल्कि केबिन स्पेस, आराम और नई टेक्नोलॉजी को भी उतनी ही अहमियत दे रहे हैं। सेलेब्रिटीज के बीच बढ़ती लोकप्रियता के साथ MG M9 प्रीमियम इलेक्ट्रिक MPV मार्केट में अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बना रही है।