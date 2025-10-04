Sanjay Dutt: ‘नायक नहीं, नालायक है तू’ RSS की तारीफ करने पर संजय दत्त पर आग बबूला हुए कांग्रेस नेता

बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की 100वीं वर्षगांठ पर एक वीडियों जारी किया थे जो जिससे राजनीति की गलियों में तूफान सा मच गया है। बता दें कि उस वीडियो में संजय दत्त आरएसएस की तारीफ करते हुए 100वीं वर्षगांठ पर शुभकामना दे रहे हैं। ये बात देश कि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को बिलकुल पसंद नहीं आई। इसलिए संजय दत्त को नालायक तक कह दिया। बता दें कि संजय दत्त ने 2 अक्टूबर के दिन अपने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था, “संघ हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है, खासकर संकट और मुश्किल समय में।अभिनेता के बयान देते ही सोशल मीडिया पर विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है।

कांग्रेस का तीखा हमला कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने संजय दत्त पर बेहद तीखा हमला बोलते हुए कहा कि “नायक नहीं, खलनायक है तू। अपने पिता का नालायक है तू।” आपको बता दें कि संजय दत्त के पिता सुनील दत्त कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे। वह सांसद भी रहे। वहीं, उनकी बहन प्रिया दत्त भी कांग्रेस से जुड़ी हैं। संजय दत्त ने दोनों की विचारधारा के विपरीत जाकर RSS की प्रशंसा की है।

सुरेंद्र राजपूत के बयान पर अब तक संजय दत्त की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि संजय दत्त इससे पहले कई ऐसे विवाद में घिर गए हैं । सन 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में उन्हें गैरकानूनी हथियार रखने के आरोप में TADA कानून के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाद में वे TADA के आरोपों से बरी हुए, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाए गए और उन्हें जेल की सजा भी काटनी पड़ी थी।