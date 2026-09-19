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सारण के मांझी में गोली लगने से घायल हुआ युवक, छपरा से PMCH किया गया रेफर

बीते 18 सितम्बर यानी शुक्रवार देर रात बिहार के सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के ताजपुर फुलवरिया गांव में गोली चली जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घायल युवक की उम्र 35 वर्ष हैं। जिसका नाम पंकज साहनी और पिता अनुरुध साहनी है। इस सनसनीखेज घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गया।

By Sushil Sah 
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सारण। बीते 18 सितम्बर यानी शुक्रवार देर रात बिहार के सारण जिले के मांझी थाना क्षेत्र के ताजपुर फुलवरिया गांव में गोली चली जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घायल युवक की उम्र 35 वर्ष हैं। जिसका नाम पंकज साहनी और पिता अनुरुध साहनी है। इस सनसनीखेज घटना के बाद गांव में अफरातफरी मच गया।

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सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, पंकज साहनी को देर रात गोली लगी। गोली लगने के बाद परिजन उसे तत्काल इलाज के लिए छपरा लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया।

इस घटना की सूचना मिलने के बाद एकमा सर्किल के एसडीपीओ-2 प्रेमचंद्र सिंह और पुलिस निरीक्षक किरण शंकर घटनास्थल पर पहुंचे। इसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना से जुड़ी जानकारी प्राप्त की।

फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि युवक को गोली किन परिस्थितियों में लगी और गोली चलाने के पीछे क्या वजह थी? साथ ही इस घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे, इसे लेकर भी जांच चल रही है। पुलिस ने हर एक पहलु को ध्यान में रखते हुए छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस के मुताबिक, अभी तक इस वारदात के कारण और गोली चलाने वाले व्यक्ति के संबंध में स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर साफ हो सकेगी। वहीं, युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है।

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