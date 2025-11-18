  1. हिन्दी समाचार
  3. यूट्यूबर अरमान मालिक को बच्चों सहित मारने कि धमकी , पंजाब सरकार से लगाई मदद की गुहार

फेमस यूट्यूबर अरमान मलिक जो अपनी दोनों पत्नियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में बने रहते हैं। लेकिन इस बार अरमान अपने  पत्नियों को  लेकर सुर्खियों  में नहीं बने हुए हैं  बल्कि बिग बॉस ओटीटी फेम अरमान मलिक को जान से मारने की धमकी मिली है।  उन्होंंने पंजाब पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

अरमान मलिक को मिली धमकी

मशहूर यूट्यूबर अरमान मलिक ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर खुलासा किया कि उन्हें और उनके बच्चों को पिछले एक महीने से जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया और पंजाब पुलिस से सख्त कार्रवाई की अपील की।  वीडियो में अरमान ने एक ऑडियो क्लिप भी पेश की जो सबूत के तौर पर दी गई है. अरमान ने कहा- अभी-अभी जो मुझे धमकी आई है, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. उन्होंने बताया कि उन्हें पिछले एक महीने से ये परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं. ना सिर्फ उन्हें बल्कि उनके बच्चों को भी धमकी दी जा रही है. उन्होंने पंजाब सरकार से इस मामले में दखल देने की गुहार लगाई और साथ ही उस व्यक्ति की ऑडियो क्लिप भी लगाई जिसने धमकी दी थी. वो व्यक्ति क्लिप में कहता है, अपने बच्चे को बचा के रखिए, तुझे गोली बाद में लगेगी, तेरे बच्चों को पहले लगेगी।

यूट्यूबर ने कहा कि बदमाश पहले 5 करोड़ रुपये मांग रहे थे। इसका बाद उन्होंने 30 लाख रुपये मांगे।  अब 1 करोड़ रुपये की डिमांड कर रहे हैं।  अरमान का ये पोस्ट देखकर फैंस  काफी परेशान हो गए हैं । एक यूजर ने कमेंट किया, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। दूसरे ने लिखा, हमेशा आपके साथ हैं, कुछ दिनों तक बाहर मत जाइए और सुरक्षित रहिए।  अरमान मलिक ने दो शादियां की हुई हैं। उनकी पहली पत्नी का नाम पायल और दूसरी का कृतिका मलिक है।

