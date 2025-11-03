Bigg Boss 19: नीलम गिरी को चाहिए अमाल मलिक जैसा लड़का, बोली ‘उसके पास पैसा है, मैं शादी कर सकती हूं…

  1. हिन्दी समाचार
फेमस टीवी शो  ‘बिग बॉस 19’  लगातार  खबरों में बना हुआ है । शो के लेटेस्ट एपिसोड में घरवालों के बीच कैप्टेंसी हुई, जिसमें कंटेस्टेंट्स के बीच घमासान भी देखने को मिला।  इसके साथ ही नीलम और शहबाज बदेशा के बीच मस्ती-मजाक भी देखने को मिला।  इस दौरान निलम ने कहा, ‘अमाल जैसा लड़का चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसा है.’ आज  जानते है नीलम अमाल मालिक को लेकर क्या बोली

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

अमाल जैसा लड़का चाहिए…

दरअसल, बिग बॉस 19 के घर में बैठकर नीलम और शहबाज प्यार, पैसे और शादी पर बात कर रहे थे. इस दौरान नीलम ने शहबाज से मजाक में कहा कि ‘मुझे अमाल जैसा लड़का चाहिए, उसके पास पैसा है और मैं उसके जैसे किसी से शादी कर सकती हूं. इसके अलावा, वह इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है.’ तभी इस बातचीत के बीच में नीलम की बात पर सहमति जताते हुए कुनिका हंसकर कहती है कि ‘आजकल की लड़कियों को पैसा देखकर शादी कर लेनी चाहिए. मैं तो नहीं कर पाई, लेकिन आजकल की लड़कियों को कर लेनी चाहिए.’

शहबाज ने नीलम को कहा ‘गोल्ड डिगर’

इस बीच, शहबाज ने नीलम पर तंज कसते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि ‘गोल्ड डिगर’. इस पर नीलम ने बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया, ‘तुम भी तो लोगों से पैसे मांगते फिरते हो अगर वे जीत जाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है?’ इसके बाद शहबाज ने जवाब में कहा कि शहबाज ने जवाब दिया, ‘तुमने अभी साबित कर दिया है कि अब प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ पैसा होता है.’ इस पर नीलम कहती हैं कि ‘हां, मुझे ऐसा लगता है.’

