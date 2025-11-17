Bigg Boss 19: ‘बहुत कप धुलवाए हैं मुझसे…’, तान्या मित्तल और अमाल मालिक में बढ़ा तकरार

टीवी का मोस्ट पॉपुलर शो बिगबॉस 19 लगतार चर्चाओं में बना हुआ है। शो में आए दिन कंटेस्टेंट्स के बीच हर एक टास्क में लड़ाई-झगड़ा देखने को मिल रहा है। इस बार वीकेंड का वार में रोहित शेट्टी ने जहां तान्या मित्तल और कुनिका सदानंद को फटकार लगाई। वहीं, फरहाना भट्ट और मालती चाहर के गेम की तारीफ की। इसी बीच शो का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें तान्या मित्तल और अमाल मलिक आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइये जानके हैं कि तान्या और अमाल के बीच ये लड़ाई क्यों हुई?

तान्या-अमाल के बीच हुई लड़ाई

बता दें कि नए प्रोमो में तान्या मित्तल और अमाल मलिक एक बार फिर से लड़ते हुए दिखाई दिए। इस बार दोनों की लड़ाई बर्तन धोने को लेकर शुरू हुई। झगड़े के दौरान अमाल मलिक ने तान्या से कहा कि तू जो एजेंडा चला रही है ना कि तूने मेरे लिए काम किया है। अब मैं तेरे काम करके सारा हिसाब क्लियर कर रहा हूं। इस पर तान्या कहती हैं कि तूने बहुत कप धुलवाएं हैं मुझसे।

गिलास धोने पर शुरू हुआ बवाल

इसके बाद अमाल जवाब में कहते हैं, ‘ढोंग रचा जाता है इस घर में कि मैं तो इस तरह से बात ही नहीं कर सकती। मैं तो कितनी भोली हूं, मैं बहुत ही धार्मिक हूं.’ इसके बाद तान्या कहती हैं, ‘वो इस तरह की हरकतें न करें.’ फिर तान्या से अमाल कहते हैं कि वो अपना गिलास न धोए. इस पर तान्या जवाब देती हैं कि उनका जो मन करेगा, वो वहीं करेंगी.

बिगबॉस के फैमिली वीक में होगी इन लोगों की एंट्री बता दें इस हफ्ते ‘बिग बॉस 19’ के घर में कंटेस्टेंट्स के फैमिली मेंबर्स की एंट्री होगी। जहां सबसे पहले कुनिका सदानंद के बेटे आयान घर में आएंगे। इसके बाद तान्या मित्तल के भाई आएंगे तो वहीं अनशूर कौर के भाई रोहन मेहरा और फरहाना भट्ट की माँ वहीं सहबाज बदेशा की बहन सहनाज गिल नज़र आएंगी।