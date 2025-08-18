Amarjot Kaur Asia Pacific Padel Cup : युवराज सिंह की बहन अमरजोत कौर एशिया पैसिफिक पैडल कप में करेंगी शिरकत , मलेशिया में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की बहन अमरजोत कौर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल, वो भारत की पैडल टीम में शामिल हैं जोकि एशिया पैसिफिक पैडल कप मलेशिया में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। युवराज सिंह (Yuvraj Singh) की बहन अमरजोत कौर (Amarjot Kaur) का टीम इंडिया में सिलेक्शन हो गया है और वह इंडिया को ट्रॉफी जिताने की भरपूर कोशिश करते दिखाई देने वाली है। भारत की पैडल टीम इस अगस्त में मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित होने वाले एशिया पैसिफिक पैडल कप (एपीपीसी 2025) में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

अमरजोत के लिए, यह टूर्नामेंट उनके पैडल करियर का सबसे बड़ा पड़ाव है। उन्होंने इस अवसर को अपनी खेल यात्रा में एक ‘अविश्वसनीय क्षण’ बताया है, जो उनके उत्साह और समर्पण को दर्शाता है।

टीम इंडिया के स्क्वाड में कई अनुभवी और युवाओं को मौका मिला है। सभी खिलाड़ी अपनी तेज सर्विसिज, तेज रैली और स्ट्रैटेजिक स्मैश के लिए जाने जाते हैं। आयोजकों की मानें तो यह टूर्नामेंट एशिया का सबसे बड़ा पैडल इवेंट होने वाला है, जिसमें कई लीडिंग टीमें भाग ले रही हैं।

अमरजोत कौर, योगराज सिंह और उनकी दूसरी पत्नी, पंजाबी एक्ट्रेस नीना बुंदेल की बेटी हैं। वे चंडीगढ़ में रहती हैं और टेनिस करियर बनाने के साथ-साथ पैडल में भी मौके तलाश रही हैं। उनके परिवार में उनके भाई विक्टर सिंह और सौतेले भाई युवराज सिंह व जोरावर सिंह शामिल हैं।

पैडल एक रैकेट खेल है, जिसे टेनिस और स्क्वैश का मिश्रण माना जाता है और मुख्यतः युगल में खेला जाता है। इसका कोर्ट टेनिस कोर्ट से छोटा होता है—लगभग 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा—और चारों ओर काँच और जालीदार दीवारें होती हैं, जिससे गेंद दीवार से टकराने के बाद भी खेल में बनी रहती है।