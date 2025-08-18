  1. हिन्दी समाचार
  Amarjot Kaur Asia Pacific Padel Cup : युवराज सिंह की बहन अमरजोत कौर एशिया पैसिफिक पैडल कप में करेंगी शिरकत , मलेशिया में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व

पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह की बहन अमरजोत कौर इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल, वो भारत की पैडल टीम में शामिल हैं जोकि एशिया पैसिफिक पैडल कप मलेशिया  में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी।

By अनूप कुमार 
Updated Date

