  1. हिन्दी समाचार
  2. खेल
  3. Dhanashree के तलाक पर चुप्पी तोड़ते ही Yuzvendra Chahal ने लिखा क्रिप्टिक पोस्ट, क्या बोले क्रिकेटर?

Dhanashree के तलाक पर चुप्पी तोड़ते ही Yuzvendra Chahal ने लिखा क्रिप्टिक पोस्ट, क्या बोले क्रिकेटर?

टीम इंडिया स्टार  युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा  तलाक के बाद लगातार किसी न किसी चीज को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ डीनो पहले चलाह ने तलाक को लेकर अपना रिएक्शन दिया था लेकिन अब धनश्री ने हालिया इंटरव्यू में तलाक को लेकर  खुलकर बात की ।  धनश्री वर्मा  के बयान के कुछ ही घटों  में चहल ने एक पोस्ट शेयर किया और कैप्शन दिया ' लाखों इमोशंस, शून्य शब्द।’ जिसे देखकर लोग कयास  लगा रहे हैं हैं कहीं ये पोस्ट धनश्री के लिए तो नहीं क्या गया है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

टीम इंडिया स्टार  युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा  तलाक के बाद लगातार किसी न किसी चीज को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ डीनो पहले चलाह ने तलाक को लेकर अपना रिएक्शन दिया था लेकिन अब धनश्री ने हालिया इंटरव्यू में तलाक को लेकर  खुलकर बात की ।  धनश्री वर्मा  के बयान के कुछ ही घटों  में चहल ने एक पोस्ट शेयर किया जिसे देखकर लोग कयास  लगा रहे हैं हैं कहीं ये पोस्ट धनश्री के लिए तो नहीं क्या गया है।

पढ़ें :- Yuzvendra Chahal से तलाक के बाद क्या फिर प्यार में पड़ना चाहती हैं Dhanashree? ,जानिए क्या बोली कोरियोग्राफर

चहल ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

धनश्री वर्मा के रिएक्शन के कुछ घंटे बाद युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया। साथ ही अपनी तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में उन्हें इंग्लैंड के क्रीकस्टोन दर्रे में पहाड़ों के बीच पोज देते हुए देखा जा सकता है। चहल राजसी पहाड़ियों के पास बैठकर कैमरे को पोज दे रहे हैं। एक तस्वीर में उन्हें बाहें फैलाए देखा जा सकता है। एक अन्य तस्वीर में क्रिकेटर किसी ख्याल में खोए हुए नजर आ रहे हैं।

पहाड़ों के बीच पोज देते दिखे चहल

युजवेंद्र चहल ने अलग-अलग मूड में ली गई इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए क्रिप्टिक कैप्शन दिया है। उन्होंने लिखा, ‘लाखों इमोशंस, शून्य शब्द।’ इस पोस्ट के जरिए चहल ने जताने की कोशिश की है कि उनके पास कई इमोशन हैं, लेकिन उन्हें बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। पोस्ट को देखने के बाद यूजर्स भी कन्फ्यूज हैं कि क्या चहल अपनी एक्स वाइफ धनश्री को इशारों में जवाब दे रहे हैं?

तलाक पर क्या बोलीं धनश्री?

पढ़ें :- Entertainment News: जल्द ही युजवेंद्र चहल करेंगे दूसरी शादी ,कपिल शर्मा शो में ऋषभ पंत ने किया खुलासा

गौरतलब है कि धनश्री वर्मा ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के पॉडकास्ट में बताया है कि जिस दिन कोर्ट में उनके और युजवेंद्र चहल के तलाक पर फैसला सुनाया जाने वाला था, वह काफी रो रही थीं। इसके अलावा चहल की ‘बी योर ओन शुगर डैडी’ वाली टी-शर्ट पर रिएक्शन देते हुए धनश्री ने कहा, ‘मुझे पता था कि लोग मुझे ही इसके लिए दोषी ठहराएंगे। अरे भाई, व्हाट्सएप कर देते। टी-शर्ट क्यों पहनना है?’ बता दें कि चहल ने इस टैक्स वाली टी-शर्ट को तलाक वाले दिन पहना था।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Dhanashree के तलाक पर चुप्पी तोड़ते ही Yuzvendra Chahal ने लिखा क्रिप्टिक पोस्ट, क्या बोले क्रिकेटर?

Dhanashree के तलाक पर चुप्पी तोड़ते ही Yuzvendra Chahal ने लिखा क्रिप्टिक...

Women Asia Cup 2025 India Squad: विमेंस हॉकी एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, सलीमा टेटे होंगी कप्तान

Women Asia Cup 2025 India Squad: विमेंस हॉकी एशिया कप के लिए...

एमसीएक्स और आईपीएल से मेरा कोई लेना देना नहीं, पैसे के लेनदेन का है विवाद, पहले भी लगाए थे आरोप जांच में निर्दोष साबित हुआ था

एमसीएक्स और आईपीएल से मेरा कोई लेना देना नहीं, पैसे के लेनदेन...

MOHAMED SALAH : स्टार लिवरपूल और मिस्र के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह ने मंगलवार को प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन (पीएफए) प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है।

MOHAMED SALAH : स्टार लिवरपूल और मिस्र के फॉरवर्ड मोहम्मद सलाह ने...

Asia cup 2025: गिल के उपकप्तान बनाए जाने के बाद सैमसन प्लेइंग इलेवन से होंगे बाहर?

Asia cup 2025: गिल के उपकप्तान बनाए जाने के बाद सैमसन प्लेइंग...

VIDEO VIRAL : शिखर धवन और युजवेंद्र चहल का फनी वीडियो इंटरनेट पर मचा रहा है धूम, 'महाभारत' का मजेदार सीन किया रिक्रिएट

VIDEO VIRAL : शिखर धवन और युजवेंद्र चहल का फनी वीडियो इंटरनेट...