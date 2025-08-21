Dhanashree के तलाक पर चुप्पी तोड़ते ही Yuzvendra Chahal ने लिखा क्रिप्टिक पोस्ट, क्या बोले क्रिकेटर?

टीम इंडिया स्टार युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा तलाक के बाद लगातार किसी न किसी चीज को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। कुछ डीनो पहले चलाह ने तलाक को लेकर अपना रिएक्शन दिया था लेकिन अब धनश्री ने हालिया इंटरव्यू में तलाक को लेकर खुलकर बात की । धनश्री वर्मा के बयान के कुछ ही घटों में चहल ने एक पोस्ट शेयर किया जिसे देखकर लोग कयास लगा रहे हैं हैं कहीं ये पोस्ट धनश्री के लिए तो नहीं क्या गया है।

चहल ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

धनश्री वर्मा के रिएक्शन के कुछ घंटे बाद युजवेंद्र चहल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया। साथ ही अपनी तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में उन्हें इंग्लैंड के क्रीकस्टोन दर्रे में पहाड़ों के बीच पोज देते हुए देखा जा सकता है। चहल राजसी पहाड़ियों के पास बैठकर कैमरे को पोज दे रहे हैं। एक तस्वीर में उन्हें बाहें फैलाए देखा जा सकता है। एक अन्य तस्वीर में क्रिकेटर किसी ख्याल में खोए हुए नजर आ रहे हैं।

पहाड़ों के बीच पोज देते दिखे चहल

युजवेंद्र चहल ने अलग-अलग मूड में ली गई इन तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए क्रिप्टिक कैप्शन दिया है। उन्होंने लिखा, ‘लाखों इमोशंस, शून्य शब्द।’ इस पोस्ट के जरिए चहल ने जताने की कोशिश की है कि उनके पास कई इमोशन हैं, लेकिन उन्हें बयां करने के लिए शब्द नहीं हैं। पोस्ट को देखने के बाद यूजर्स भी कन्फ्यूज हैं कि क्या चहल अपनी एक्स वाइफ धनश्री को इशारों में जवाब दे रहे हैं?

तलाक पर क्या बोलीं धनश्री?

गौरतलब है कि धनश्री वर्मा ने ह्यूमन्स ऑफ बॉम्बे के पॉडकास्ट में बताया है कि जिस दिन कोर्ट में उनके और युजवेंद्र चहल के तलाक पर फैसला सुनाया जाने वाला था, वह काफी रो रही थीं। इसके अलावा चहल की ‘बी योर ओन शुगर डैडी’ वाली टी-शर्ट पर रिएक्शन देते हुए धनश्री ने कहा, ‘मुझे पता था कि लोग मुझे ही इसके लिए दोषी ठहराएंगे। अरे भाई, व्हाट्सएप कर देते। टी-शर्ट क्यों पहनना है?’ बता दें कि चहल ने इस टैक्स वाली टी-शर्ट को तलाक वाले दिन पहना था।