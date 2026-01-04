सबरमीला सोने चोरी के मामले में सोनिया गांधी का नाम आने पर कांग्रेस विधायक ने दिया बड़ा बयान, कहा मामले की हो सीबीआई जांच

नई दिल्ली। कांग्रेस विधायक रमेश चेन्निथला (Congress MLA Ramesh Chennithala) ने सबरीमाला सोने की चोरी के मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी (Senior leader Sonia Gandhi) की संलिप्तता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होने कहा कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन (Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan) के आरोप बेतुके हैं और उन्होंने इस मामले में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (Communist Party of India) की संलिप्तता बताई है। कांग्रेस विधायक रमेश चेन्निथला ने अपने ही नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न होने पर भी सवाल उठाया।

विधायक रमेश चेन्निथला ने कहा कि सबरीमाला में सोने की चोरी के मामले पर केरल के मुख्यमंत्री का बयान बेतुका है। सीपीएम के तीन नेता जेल में हैं। वह यह कैसे कह सकते हैं कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला है। सीपीएम पार्टी ने जेल में बंद लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। चेन्निथला ने आगे चोरी के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि वे इस मामले में शामिल हैं और सीपीएम और राज्य सरकार द्वारा दिया गया राजनीतिक संरक्षण बहुत स्पष्ट है। हम मांग करते हैं कि सीबीआई पूरे मामले की जांच करे ताकि और लोगों को गिरफ्तार किया जा सके और कानून के सामने लाया जा सके। यह तब हुआ जब केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित CPM नेताओं ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी से मुलाकात पर सवाल उठाए और मामले की जांच की मांग की। विजयन ने सवाल उठाया कि सबरीमाला चोरी मामले के मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी सोनिया गांधी से कैसे मिल पाए, यह सुझाव देते हुए कि आरोपी के कांग्रेस सांसद अडूर प्रकाश के साथ करीबी संबंध हैं। इस मुद्दे में अडूर प्रकाश का नाम किस स्टेज पर आता है? उनका नाम तब सामने आया जब एक तस्वीर सामने आई।