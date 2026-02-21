​ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा पहुंचे भारत, पीएम मोदी और राष्ट्रपति ने किया स्वागत

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा (Prime Minister Narendra Modi and Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva) ने देश की राजधानी में एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। दोनों सरकारों के बीच तीन एमओयू हुए। भविष्य के लिए डिजिटल पार्टनरशिप पर जॉइंट डिक्लेरेशन एमओयू, रेयर अर्थ और ज़रूरी मिनरल्स के क्षेत्रों में सहयोग पर एमओयू और स्टील सप्लाई चेन में माइनिंग के क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू। राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा ने देश में आकर अपनी खुशी बताते हुए कहा कि मेरे प्यारे दोस्त मोदी, छठी बार इस देश में लौटना मेरे लिए खुशी की बात है। भारत और ब्राज़ील के बीच यह मुलाकात बहुत बढ़िया है। हम सिर्फ़ ग्लोबल साउथ की दो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं हैं। यह एक डिजिटल सुपरपावर और एक रिन्यूएबल एनर्जी सुपरपावर की मुलाकात है।

राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने कहा कि हम दोनों ही बहुत अलग-अलग तरह के देश हैं और कल्चरल इंडस्ट्री के हब हैं और हम दोनों ही मल्टीलेटरलिज़्म और शांति की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि तालमेल और आपसी भरोसा हमें एक साथ बांधता है। कुछ महीने पहले मुझे ब्रासीलिया में अपने दोस्त मोदी की मेज़बानी करने का मौका मिला था। उनका दौरा एक मील का पत्थर था। उस मौके पर हमने पांच एरिया में आपसी सहयोग के एजेंडे को फिर से बनाया। हमने कई एग्रीमेंट साइन किए जो इन एरिया में हमारे सहयोग को ठोस क्वालिटी देते हैं। प्रेसिडेंट लूला ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बदलती जियोपॉलिटिक्स के मामले में भारत और ब्राज़ील की आवाज़ बहुत ज़रूरी है। एक अशांत वैश्विक परिदृश्य में हमारे देशों को अपनी रणनीतिक बातचीत को मजबूत और गहरा करने की आवश्यकता है।

भारत और ब्राजील संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण आवाज हैं, डब्ल्यूटीओ और जी20 एक बहुपक्षीय शासन के निर्माण में भागीदार हैं जो अधिक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा शासित है। इससे पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी में हैदराबाद हाउस में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात की। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, जो भारत की राजकीय यात्रा पर हैं। के लिए राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में एक औपचारिक स्वागत किया गया। राष्ट्रपति लूला को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति का राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत किया।