सोनौली में श्री राम जानकी मंदिर का 20वां स्थापना दिवस: भव्य धार्मिक उत्सव की तैयारियां चरम पर

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: भारत–नेपाल अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के प्रमुख कस्बे सोनौली स्थित अति प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर में इस वर्ष 20वां स्थापना दिवस बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस पावन अवसर को अविस्मरणीय बनाने के लिए मंदिर प्रबंधन द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भव्य श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है।

मंदिर के बीसवें स्थापना दिवस को समर्पित संगीतमय श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ, अखंड हवन एवं संत समागम जैसे दिव्य अनुष्ठान पूरे नगर में आध्यात्मिक माहौल निर्मित कर रहे हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी और सजावट से सजाया जा रहा है, वहीं यज्ञ स्थल का निर्माण अंतिम चरण में है।

श्रीमद् राम कथा ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ 23 जनवरी, शुक्रवार से होगा, जो लगातार 9 दिनों तक चलेगा। इस पावन कथा का वाचन अयोध्या धाम से पधार रहे सुप्रसिद्ध कथा वाचक राजहंस मानस माधुर मार्तंड जी महाराज करेंगे, जो अपनी अमृतमयी वाणी से भक्तों को श्रीराम कथा का रसपान कराएंगे।

मंदिर के महंत बाबा शिव नारायण दास जी महाराज ने बताया कि कथा ज्ञान यज्ञ के माध्यम से भक्तों को भक्ति, ज्ञान और संस्कार से परिपूर्ण जीवन की प्रेरणा प्राप्त होगी। उन्होंने समस्त क्षेत्रवासियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर इस दिव्य आयोजन का लाभ उठाने की अपील की।

पूरे सोनौली नगर में आयोजन को लेकर भक्ति और उल्लास का माहौल व्याप्त है, और श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट