पति को पीठ पर लादकर कलेक्टोरेट पहुंची 60 साल की महिला, ट्राइसाइकिल की लगाई गुहार; वीडियो देख हो जायेंगे भावुक

MP Viral News: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से एक भावुक कर देने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें करीब 60 साल की एक बुजुर्ग महिला अपने दिव्यांग और बीमार पति को पीठ पर लादकर कलेक्टोरेट पहुंचती दिखाई दे रही है। महिला अपने पति के लिए इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल की मांग लेकर अधिकारियों के पास पहुंची थी।

वायरल वीडियो में महिला अपने पति को पीठ पर संभालते हुए सरकारी दफ्तर के गलियारे में चलती नजर आती है। बताया जा रहा है कि पति चलने-फिरने में असमर्थ हैं और उनके पास आने-जाने के लिए ट्राइसाइकिल नहीं है। ऐसे में पत्नी खुद उन्हें पीठ पर लेकर कलेक्टोरेट पहुंची, ताकि उनकी जरूरत अधिकारियों तक पहुंच सके।

वीडियो में बुजुर्ग महिला की परेशानी और अपने पति को सहारा देने की कोशिश साफ दिखाई देती है। उम्र और शारीरिक कठिनाइयों के बावजूद वह पति को लेकर सरकारी दफ्तर पहुंची। इस घटना ने दिव्यांगजनों को मिलने वाली सुविधाओं और जरूरतमंदों तक सरकारी सहायता पहुंचने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं।

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसे देखकर कई यूजर्स भावुक हो रहे हैं और जिला प्रशासन से बुजुर्ग दंपति की मदद करने की अपील कर रहे हैं। लोग महिला के लिए इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल और जरूरी सहायता उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं।

हालांकि, दंपति की पहचान और प्रशासन की ओर से सहायता उपलब्ध कराए जाने को लेकर अभी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।