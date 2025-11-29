तेज सोलर रेडिएशन से फ्लाइट्स कंट्रोल में हो रही गड़बड़ी; एयरबस A320 सीरीज के 6 हजार विमानों में सॉफ्टवेयर होंगे अपग्रेड

Airbus Software Upgrade: एयरबस A320 फैमिली के विमानों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए ग्राउंड किया जा रहा है, क्योंकि इन विमानों पर तेज सोलर रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। 6 हजार से ज्यादा विमानों सॉफ्टवेयर अपग्रेड के कारण भारत समेत दुनियाभर में उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। यह अपग्रेड 30 अक्टूबर को हुई एक घटना के बाद किया जा रहा है।

रिपोर्ट्स के अनुसार, 30 अक्टूबर 2025 को जेट ब्लू एयरलाइन (Jet Blue Airline) का एक A320 विमान कैनकन से नेवार्क जा रहा था। नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (National Transportation Safety Board) के अनुसार, यह विमान पायलट के इनपुट के बिना अचानक नीचे की ओर झुक गया। यह अनियंत्रित घटना संभवतः ELAC (फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर) स्विच बदलने के दौरान हुई। जिसके बाद विमान को टैम्पा में डायवर्ट किया गया, जहां कुछ यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था।

बताया जा रहा है कि घटना की जांच के बाद पता चला कि तेज सोलर रेडिएशन (Strong Solar Radiation) का असर विमान के डेटा पर पड़ रहा है, जो खतरा साबित हो सकता है। इस समस्या को ठीक करने के लिए सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत है। जिससे उड़ानों के संचालन में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। एयर फ्रांस ने 35, तो जापान की एयरलाइंस ने 65 फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं।

भारत में इंडिगो (IndiGo) और एयर इंडिया ग्रुप (Air India Group) के 350 से ज्यादा A320 फैमिली के विमानों को सॉफ्टवेयर अपग्रेड के लिए रोका जाएगा और अगले 2-3 दिनों में अपग्रेड पूरा होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये विमान अगले सोमवार या मंगलवार तक फिर से उड़ान भरने लगेंगे।