Stock Market Crash : 15 सौ से ज़्यादा शेयर 52 हफ़्ते के निचले स्तर पर पहुंचे, सेंसेक्स 1,636 अंक लुढ़का

नई दिल्ली। घरेलू इक्विटी बाज़ार सोमवार, 30 मार्च को लगातार दूसरे सत्र में भारी बिकवाली के दबाव में रहा। अमेरिका-ईरान युद्ध, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और भारत के बिगड़ते मैक्रोइकोनॉमिक दृष्टिकोण को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच निवेशक असमंजस में रहे। बाज़ार में सभी सेगमेंट में भारी बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि न केवल बेंचमार्क, बल्कि मिड और स्मॉल-कैप सेगमेंट भी 2 फीसदी से ज़्यादा गिर गए।

Sensex 1,636 अंकों या 2.22 फीसदी की भारी गिरावट के साथ 71,947.55 पर बंद हुआ। NSE बेंचमार्क Nifty 50, 488 अंकों या 2.14 फीसदी की गिरावट के साथ 22,331.40 पर बंद हुआ। BSE पर मिड और स्मॉल-कैप इंडेक्स में से प्रत्येक में 2.5 फीसदी की गिरावट आई।

Tech Mahindra और Power Grid को छोड़कर, Sensex इंडेक्स के सभी घटक लाल निशान में बंद हुए, Bajaj Finance, SBI और IndiGo सबसे ज़्यादा गिरने वाले शेयरों में रहे, जिनमें 4-5% की गिरावट आई।

BSE पर सेक्टोरल इंडेक्स में, बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में 3 फीसदी से ज़्यादा की गिरावट आई, जबकि Consumer Discretionary, Industrials और IT जैसे कई अन्य क्षेत्रों में लगभग 2% की गिरावट आई।

Religare Broking में रिसर्च के SVP, अजित मिश्रा Ajit Mishra ने कहा कि यह गिरावट मुख्य रूप से मध्य पूर्व में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के कारण हुई, जिसने तनाव कम होने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया और कच्चे तेल की कीमतों को बढ़ा दिया। इससे भारत जैसी तेल आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति और मैक्रो स्थिरता को लेकर चिंताएँ बढ़ गईं।”

मिश्रा ने आगे कहा, “कमज़ोर वैश्विक संकेत—जिनमें एशियाई और अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट शामिल है। साथ ही विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली और कमज़ोर होते रुपये ने बाज़ार के सेंटिमेंट पर और दबाव डाला। इसके अलावा, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और सख्त वित्तीय स्थितियों को लेकर चिंताओं ने भी दबाव डाला, खासकर बैंकिंग और ऑटो जैसे ब्याज दर-संवेदनशील क्षेत्रों पर।”

BSE पर 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुँचने वाले शेयर

सत्र के दौरान BSE पर TCS, ITC, HDFC Bank, ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank, Bajaj Finserv, Trent, Adani Enterprises, Bajaj Holdings & Investment और Cholamandalam Investment and Finance Company सहित कुल 1,546 शेयर अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर पर पहुँच गए। Wipro, Havells India, Hindustan Aeronautics (HAL), Godrej Consumer Products, DLF, Dixon Technologies, Dixon Technologies (India), Cipla, United Spirits, Indian Hotels Company, Pidilite Industries, REC, Tata Motors Passenger Vehicles, IREDA, IRCTC, IRFC, RVNL, Swiggy, Mazagon Dock Shipbuilders, Dabur India, और Escorts Kubota भी उन शेयरों में शामिल थे, जिन्होंने BSE पर इंट्राडे ट्रेड में अपने 52-हफ़्ते के निचले स्तर को छुआ।

दूसरी ओर, Ather Energy, Dhampur Bio Organics, Jain Resource Recycling, Omnitech Engineering, Prime Focus, और SG Mart सहित 64 शेयरों ने इस सत्र के दौरान BSE पर अपने 52-हफ़्ते के उच्चतम स्तर को छुआ।