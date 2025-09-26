आज बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफर होंगे 10000 रुपये, चुनाव से पहले सरकार का बड़ा तोहफा

Chief Minister Women Employment Scheme: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की आहट के बीच पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को राज्य की करीब 75 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात देने वाले हैं। वह महिला रोजगार योजना के तहत बिहार की महिलाओं के बैंक खाते में दस-दस हजार रुपये की पहली किस्त ट्रांसफर करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित भी करने वाले हैं।

जानकारी के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत करने वाले हैं। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी बिहार की 75 लाख महिलाओं के बैंक खातों में सीधे 10-10 हजार रुपये (कुल 7,500 करोड़ रुपये) ट्रांसफर करेंगे। राज्य सरकार की इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और स्व-रोजगार एवं आजीविका के अवसरों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

बिहार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के बाद के चरणों में 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की संभावना है। इस सहायता राशि का इस्तेमाल लाभार्थी अपनी पसंद के क्षेत्रों में कर सकती हैं, इसमें कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई-बुनाई और अन्य लघु-स्तरीय उद्यम शामिल हैं।