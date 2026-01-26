77th Republic Day : पीएम मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि

  1. हिन्दी समाचार
77th Republic Day : आज 26 जनवरी 2026 को देश अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बे कर्तव्य पथ पर, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में भारत के नायकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस बार गणतंत्र दिवस पर "वंदे मातरम 150 साल" थीम के साथ, भव्य परेड, सांस्कृतिक झांकियां और सशस्त्र बलों के प्रदर्शन, ये सभी उत्सव हमारी स्वतंत्रता, गौरव और आत्मनिर्भर भारत की भावना दर्शाएँगे।

By Abhimanyu 
Updated Date

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, “सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई। भारत की आन-बान और शान का प्रतीक यह राष्ट्रीय महापर्व आप सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करे। विकसित भारत का संकल्प और अधिक सुदृढ़ हो, यही कामना है।” एक अन्य पोस्ट में उन्होंने लिखा, “गणतंत्र दिवस हमारी स्वतंत्रता, संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों का सशक्त प्रतीक है। यह पर्व हमें एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की नई ऊर्जा और प्रेरणा देता है। पारतन्त्र्याभिभूतस्य देशस्याभ्युदयः कुतः। अतः स्वातन्त्र्यमाप्तव्यमैक्यं स्वातन्त्र्यसाधनम्॥”

केंद्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पोस्ट में लिखा, “गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएँ! आज, हम उस संविधान में अपने विश्वास को फिर से पक्का करते हैं जो हमारे लोकतंत्र, एकता और राष्ट्रीय चरित्र को परिभाषित करता है। हम उन दूरदर्शी लोगों का सम्मान करते हैं जिन्होंने हमारे गणतंत्र को आकार दिया और उन बहादुर बेटों और बेटियों को सलाम करते हैं जो साहस और बलिदान के साथ इसकी रक्षा करते हैं। आइए, एक मजबूत, आत्मनिर्भर और प्रगतिशील भारत बनाने के सामूहिक संकल्प के साथ आगे बढ़ें। जय हिन्द!”

