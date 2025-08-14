  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. 79th Independence Day : द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सीमा पार आतंकियों के गढ़ को खत्म किया,पहलगाम आतंकी हमला था कायराना

79th Independence Day : द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सीमा पार आतंकियों के गढ़ को खत्म किया,पहलगाम आतंकी हमला था कायराना

79th Independence Day : Draupadi Murmu said- In Operation Sindoor, the army destroyed the stronghold of terrorists across the border, the Pahalgam terrorist attack was cowardly

By संतोष सिंह 
Updated Date

नई दिल्ली। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 79वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर गुरुवार को 24 मिनट तक राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमला कायराना था। ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सीमा पार आतंकियों के गढ़ को खत्म किया। मुर्मू ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी, हमारे लिए संविधान सर्वोपरि है। कल जब हम अपने तिरंगे सलामी दे रहे होंगे। उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को भी श्रद्धांजलि दे रहे होंगे।

पढ़ें :- 15 अगस्त को ध्वजारोहण होगा या झंडा फहराया जाएगा? बहुत से लोग नहीं जानते हैं इनमें अंतर, समझिए

उन्होंने कहा, हमारे द्वारा अपनाए गए संविधान की आधारशिला पर हमारे लोकतंत्र का भवन निर्मित हुआ है। हमने लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया। जिससे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली। हमारे लिए हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र सर्वोपरि है। राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीर घाटी में रेल सर्विस शुरू होना बड़ी उपलब्धि है। इससे उस क्षेत्र में व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिला है।

पढ़ें :- 'One Nation One Election' : वन नेशन वन इलेक्शन को मोदी कैबिनेट में मिली मंजूरी, विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद

हमें नहीं भूलनी चाहिए विभाजन की पीड़ा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि हमारे लोकतंत्र पर आधारित ऐसी संस्थाओं का निर्माण किया जिनसे लोकतांत्रिक कार्यशैली को मजबूती मिली। हमारे लिए हमारा संविधान और लोकतंत्र सर्वोपरी है। विभाजन की पीड़ा हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आज हमने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। विभाजन के कारण भयावह हिंसा देखी गई और लाखों लोग विस्थापित होने के लिए मजबूर किए गए। आज हम इतिहास की गलतियों के शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बलिदान के बल पर 78 साल पहले 15 अगस्त के दिन भारत ने आजादी हासिल की थी। उन्होंने कहा कि आजादी को वापस पाने के बाद हम एक ऐसे मार्ग पर बढ़े जिसमें सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार था। दूसरे शब्दों में कहें तो हमने अपनी नियति को स्वरूप देने का अधिकार खुद को दिया। अनेक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जेंडर, धर्म और अन्य आधारों पर लोगों के वोट डालने पर पाबंदियां होती थीं। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। चुनौतियों के बावजूद भारतीयों ने लोकतंत्र को सफलतापूर्वक अपनाया।

15 अगस्त की तारीख हमारी सामूहिक स्मृति में गहराई से अंकित है। औपनिवेशिक शासन की लंबी अवधि के दौरान देशवासियों की अनेक पीढ़ियों ने यह सपना देखा कि एक दिन देश स्वाधीन होगा। देश के हर हिस्से में रहने वाले सभी लोगों ने विदेशी शासन की बेड़ियों को तोड़ फेंकने के लिए व्याकुल थे।

‘न्याय, स्वतंत्रतता,समता और बंधुत्व- संविधान के चार मूल्य’

पढ़ें :- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पशुपति कुमार पारस का इस्तीफा किया स्वीकार,मंत्री किरेन रिजिजू को सौंपा उनका प्रभार

प्यारे देशवासियों, हमारे संविधान में ऐसे चार मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने वाले चार स्तंभ हैं। ये मूल्य हैं- न्याय, स्वतंत्रतता,समता और बंधुत्व। ये हमारी सभ्यता के ऐसे सिद्धांत हैं, जिन्हें हमने स्वाधीनता संग्राम के दौरान पुन: जीवंत बनाया। मेरा मानना है कि इन सभी मूल्यों के मूल में व्यक्ति की गरिमा की अवधारणा विद्यमान है।

सभी समान, सबके साथ हो गरिमापूर्ण व्यवहार 

प्रत्येक व्यक्ति समान है और सभी को यह अधिकार है कि उनके साथ गरिमापूर्ण व्यवहार हो। स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा-सुविधाओं तक, सभी की समान पहुंच होनी चाहिए। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। जो लोग पारंपरिक व्यवस्था के कारण वंचित रह गए थे। उन्हें मदद की जरूरत थी। इन सिद्धांतों को सर्वोपरि रखते हुए हमने 1947 में हमने एक नई यात्रा शुरू की।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

79th Independence Day : द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने सीमा पार आतंकियों के गढ़ को खत्म किया,पहलगाम आतंकी हमला था कायराना

79th Independence Day : द्रौपदी मुर्मू, बोलीं- ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने...

तेजस्वी यादव ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, बोले-आज कोर्ट में सब नंगे हो गए

तेजस्वी यादव ने SIR पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत,...

दो आईएसआई आतंकी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में दहलाने की थी मंशा

दो आईएसआई आतंकी गिरफ्तार, स्वतंत्रता दिवस पर पंजाब में दहलाने की थी...

राहुल गांधी, बोले- बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने बनाया ये नया हथियार, 'काग़ज़ मिटाओ, अधिकार चुराओ'

राहुल गांधी, बोले- बहुजनों के दमन के लिए भाजपा ने बनाया ये...

अपनी विफलता छुपाने के लिए पाकिस्तान करता है भारत विरोधी बयानबाजी

अपनी विफलता छुपाने के लिए पाकिस्तान करता है भारत विरोधी बयानबाजी

बिहार SIR विवाद में 'सुप्रीम' निर्देश,' हटाए गए 65 लाख वोटरों के नाम वेबसाइट पर सार्वजनिक करे चुनाव आयोग', अगली सुनवाई 22 अगस्त को

बिहार SIR विवाद में 'सुप्रीम' निर्देश,' हटाए गए 65 लाख वोटरों के...