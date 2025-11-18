तलाकशुदा हीरो के प्यार में 21 साल की एक्ट्रेस? बयां किया दिल का हाल, पिता ने किया रिएक्ट

  1. हिन्दी समाचार
सुपरस्टार सलमान खान का फेमस शो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। ऐसे में शो फ़िनाले के करीब आ गया है। वहीं जैसे जैसे फ़िनाले  करीब आ रहा है वैसे ही घर में कंटेस्टेंट के बीच तकरार बढ़ता  दिख  रहा   है। अभी तान्या  मित्तल की लड़ाई दिखी थी तो वहीं अब फैमिली वीक शुरू हो गया है। इस फैमिली वीक में अमाल मालिक के पिता डब्बू  मालिक नहीं आए लेकिन सबसे ज्यादा अनशूर कौर की चर्चा हो रही है। बता दें एक नया प्रोमो सामने आया है जिसमें अनशूर कौर अपने पिता से अपनी दर्द बयां कर रही हैं।

By Aakansha Upadhyay 
पढ़ें :- Bigboss 19 : दो कंटेस्टेंट बेघर होने के बाद एक और झटका, मिड वीक एविक्शन में बाहर होगा एक और खिलाड़ी

अशनूर ने दोस्त अभिषेक संग अपने बॉन्ड पर भी बात की।अशनूर बोलीं- पिछला डेढ़ हफ्ता मेरे लिए काफी मुश्किल भरा रहा है। अभिषेक घर में मेरे सबसे करीबी दोस्त थे और वो स्ट्रॉन्ग भी थे।  उनके जाने से मैं अकेली पड़ गई। अभिषेक के साथ मैं अपनी चीजें शेयर कर लेती थी।  मस्ती-मजाक में मन लग जाता था।  अभी यहां सबके अपने ग्रुप्स हैं। उनके साथ मैं अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करती, क्योंकि फिर वो उस चीज का फायदा उठाएंगे।

इसके साथ ही अनशूर कौर  ने कहा कि  ‘मैंने सोचा था कि फिनाले तक अभिषेक और मैं साथ रहेंगे।  अभिषेक का जाना मेरे लिए काफी शॉकिंग था।  अभिषेक के जाने से मैं दुखी थी। फिर यहां भी कुछ लोग बोल रहे थे कि अशनूर को क्यों बचाया?’ ‘मुझे फिर ऐसा लगने लगा कि अभिषेक के बाहर जाने में कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूं। दूसरा मुझे ये भी लगा कि शायद मैं यहां रहना डिजर्व नहीं करती, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा है.’  पिता संग अपने दिल की बात शेयर करते हुए अशनूर इमोशनल हो गईं. उनकी आंखों में आंसू आ गए. अशनूर को उनके पिता ने समझाया. उन्हें शांत किया।अशनूर को जिस तरह उनके पिता सुन रहे हैं और बेटी को सपोर्ट कर रहे हैं…दोनों का खूबसूरत बॉन्ड देख फैंस भी इमोशनल हो गए हैं। फैंस अभिषेक को लकी बता रहे हैं कि उन्हें अशनूर जैसी दोस्त मिली है।

