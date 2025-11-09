VIDEO: भालू ने गलती से जंगल में खाया भांग का पत्ता, नशे में धुत होकर मचाया हुड़दंग, वीडियो देख हैरान हुए लोग

नई दिल्ली। आज तक आपने इंसान को भांग खा कर हंगामा करते और गिर पड़ते देखा होगा, लेकिन इस बार सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है। जिसे देख कर सब कोई हैरान है। उत्तराखण्ड के जंगल में एक भालू ने गलती से भांग का पत्ता खा लिया और फिर नशे में धुत होकर जंगल में घूमने निकल गया। इस दौरान भालू कई बार गिरा, लेकिन नशे घुत होने के बाद भी वह हर बार खड़ा होता और फिर चलने लगता है।

उत्तराखंड के जंगलों में एक भालू भांग के पेड़ के पास बैठा होता है और पेड़ पर लगे पत्ते खाने लगता है। वीडियो में साफ देख सकते है कि वह पत्ते खाने के धीरे-धीरे नशे में आ जाता है। इसके बाद जब वह चलने की कोशिश करता है तो इधर-उधर लड़खड़ाता हुआ नजर आता है। भालू जैसे-जैसे आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वह वैसे ही गिर जाता है। भालू का यह वीडियो देख कर हर कोई खूब मजे ले रहे हैं। वीडियो के कैप्शन के मुताबिक यह वीजियो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का है।

A video of a bear appearing intoxicated after eating cannabis leaves is going viral, claimed to be from Pithoragarh. This comes amid rising animal attacks across Uttarakhand. Food scarcity in forests, expanding human presence, and animals straying into settlements have become… pic.twitter.com/FmSfHD0g9Y — Kumaon Jagran (@KumaonJagran) November 9, 2025

बता दे कि भालू के लिए भांग के पत्ते का सेवन करना बहुत ही खतरनाक है। भांग के पत्ते मे मौजूद नशीले तत्व भालू के दिमाग और ​नर्वस सिस्टम पर गहरा असर डालते है। भांग के पत्ते खाने के कारण उसका व्यवहार बदला सकता है। साथ ही भांग का पत्ता खाने के कारण उसकी मौत भी हो सकती है या वह पागल भी हो सकता है। भांग का पत्ता खाने के बाद भालू सुस्त, चक्कराया हुआ या बहुत आक्रामक हो सकता है। कई बार उसे संतुलन बनाए रखने में दिक्कत, चलने में परेशानी या बेहोशी जैसी हालत हो सकती है.