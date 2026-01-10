अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रही चीन की महिला गिरफ्तार, विदेशी अधिनियम में भेजी गई जेल

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: नौतनवा थाना क्षेत्र के बैरिया बाजार के पास शुक्रवार को पुलिस ने एक संदिग्ध विदेशी महिला को हिरासत में लिया। विभिन्न सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों द्वारा पूछताछ के बाद महिला को विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने की कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार महिला का नाम जेहुआ (उम्र लगभग 36 वर्ष) है। वह रानमू चाली टाउनशिप, आबा काउंटी, सिचुआन प्रांत, डूवो कून गांव, समूह-1, मकान संख्या 109, चीनी जनवादी गणराज्य की निवासी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर नौतनवा थाना क्षेत्र के ग्राम बैरिया बाजार तक पहुंची थी।

सूत्रों के मुताबिक महिला बैरिया बाजार से एक कार द्वारा गोरखपुर जाने की तैयारी में थी। इसी दौरान मिली गुप्त सूचना के आधार पर नौतनवा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया। इसके बाद महिला को हिरासत में लेकर संबंधित सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के माध्यम से गहन पूछताछ की गई।

इस संबंध में नौतनवा थानाध्यक्ष पुरुषोत्तम राव ने बताया कि पकड़ी गई महिला चीन की नागरिक है और उसके पास भारत में प्रवेश या ठहरने से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि महिला के खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है।

फिलहाल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां महिला के भारत आने के उद्देश्य, उसके संभावित संपर्कों और नेटवर्क की गहन जांच में जुटी हुई हैं। जांच के बाद ही इस पूरे मामले से जुड़े अन्य पहलुओं का खुलासा हो सकेगा।