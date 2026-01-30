लखनऊ के पॉश इलाके ‘ऐशबाग स्क्वायर’ में आलीशान घर खरीदने का सुनहरा मौका, 20 फरवरी तक होंगे पंजीकरण, इतने से शुरू होगी कीमत

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में लग्जरी आवास की तलाश कर रहे लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ऐशबाग के मिल रोड क्षेत्र में एक अत्याधुनिक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। ऐशबाग स्क्वायर (Aishbagh Square) नाम से प्रस्तावित इस योजना के तहत 27 मंजिला बहुमंजिला अपार्टमेंट का निर्माण किया जाएगा। जिसमें आधुनिक सुविधाओं से लैस कुल 384 प्रीमियम फ्लैट उपलब्ध होंगे।

एलडीए उपाध्यक्ष (LDA Vice Chairman) की ओर से इस परियोजना को लेकर आदेश जारी कर दिए गए है। इसके तहत 28 फरवरी 2026 तक इच्छुक लोग एलडीए की आधिकारिक वेबसाइट पर फ्लैट के लिए पंजीकरण करा सकेंगे। आवेदन के समय फ्लैट की अनुमानित लागत का 5 प्रतिशत रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करना होगा जबकि आरक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिए यह राशि 2.5 प्रतिशत निर्धारित की गई है। फ्लैटों का आवंटन पूरी तरह लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

एलडीए वीसी प्रथमेश कुमार के अनुसार ऐशबाग स्क्वायर (Aishbagh Square) की लोकेशन शहर के लिहाज से बेहद खास है। यह परियोजना पुराने लखनऊ के घनी आबादी वाले क्षेत्र में विकसित की जा रही है, जहां बड़े आवासीय प्रोजेक्ट के लिए जगह मिलना आसान नहीं होता। यहां से चारबाग रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन के साथ-साथ नाका, आलमबाग और अमीनाबाद जैसे प्रमुख व्यावसायिक इलाके नजदीक होंगे। उन्होंने बताया कि इस योजना को शुरू करने से पहले ऑनलाइन डिमांड सर्वे कराया गया था, जिसमें लोगों की मजबूत रुचि सामने आने के बाद ही इसे हरी झंडी दी गई।

एलडीए के ओएसडी देवांश त्रिवेदी (Devansh Trivedi, OSD, LDA) ने बताया कि इस आवासीय परिसर में निवासियों की सहूलियत का पूरा ध्यान रखा जाएगा। सोसायटी में स्विमिंग पूल, हरा-भरा पार्क, क्लब हाउस, बच्चों के खेलने का क्षेत्र, पावर बैकअप और 600 से ज्यादा वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा होगी। इसके अलावा, रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए परिसर के भीतर ही कमर्शियल शॉप्स भी विकसित की जाएंगी।

करीब 17,910 वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाले ऐशबाग स्क्वायर में कुल चार टावर प्रस्तावित हैं, जिनमें से प्रत्येक 27 मंजिल ऊंचा होगा। यहां 3 बीएचके प्लस स्टडी कैटेगरी के फ्लैट बनाए जाएंगे। हर फ्लैट का क्षेत्रफल लगभग 1,900 वर्गफुट होगा और इनकी शुरुआती कीमत करीब 1.11 करोड़ रुपये तय की गई है।

एलडीए (LDA) का लक्ष्य इस परियोजना का निर्माण तीन साल में पूरा करने का है, जबकि अधिकतम पांच साल के भीतर आवंटियों को फ्लैट का कब्जा सौंपने की योजना है। आवंटन के बाद चयनित आवेदकों को 36 महीनों की आसान किस्तों में पूरी धनराशि जमा करने की सुविधा भी दी जाएगी।