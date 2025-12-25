Viral Video : एक बंदे ने ईंट के साथ बना दिया हीटर, आर्यभट की मौसी का लड़का बोले यूजर

भारत में भले ही आपको और कोई चीज़ खोजने में मेहनत करनी पड़ जाये। लेकिन जुगाड़ करने वाले लोग बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। हर मोहल्ले में आपको कुछ ऐसे नमूने मिलेंगे जो अपना पूर टाइम सिर्फ जुगाड़ के पीछे स्पेंड कर देते हैं । कई बार सोशल मीडिया पर जुगाड़ के एक से बढ़कर एक वीडियो भी वायरल होते हैं और अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक जुगाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं कि किस क्या कुछ है इसमें

बंदे ने जुगाड़ से बनाया हीटर

इस मौसम में तो आप सब हीटर जलाते होंगे। अब वायरल हो रहे वीडियो में एक बंदे ने जुगाड़ से हीटर बनाया है जो आपको भी हैरान कर देगा। वीडियो में दिखता है कि वो एक ईंट में छैनी और हथौड़ी से मारकर उसमें जगह बनाता है ताकि उसमें स्प्रिंग फंसा सके। इतना करने के बाद वो एक पेंच से उस स्प्रिंग को फिक्स कर देता है और उसमें तार जोड़ देता है। इतना सब करने के बाद वो उसको चलाकर भी दिखाता है और हीटर काम करता नजर आता भी है।

यहां देखें वायरल वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर maximum_manthan नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। अब तक वीडियो को 7 लाख 20 हजार से अधिक लोगों ने लाइक किया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- इस हीटर में सेफ्टी नहीं है। दूसरे यूजर ने लिखा- जुगाड़ू लाल जी को सलाम। तीसरे यूजर ने लिखा- कितने तेजस्वी लोग हैं। चौथे यूजर ने लिखा- नया आइडिया अनलॉक हो गया भाई। एक अन्य यूजर ने लिखा- आर्यभट की मौसी का लड़का।