  1. हिन्दी समाचार
  2. ख़बरें जरा हटके
  3. Viral Video : एक बंदे ने ईंट के साथ बना दिया हीटर, आर्यभट की मौसी का लड़का बोले यूजर

Viral Video : एक बंदे ने ईंट के साथ बना दिया हीटर, आर्यभट की मौसी का लड़का बोले यूजर

भारत में भले ही आपको और कोई चीज़ खोजने में मेहनत करनी पड़ जाये। लेकिन  जुगाड़ करने वाले लोग बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। हर मोहल्ले में आपको कुछ ऐसे नमूने मिलेंगे जो अपना पूर टाइम सिर्फ जुगाड़ के पीछे  स्पेंड कर देते  हैं । कई बार सोशल मीडिया पर जुगाड़ के एक से बढ़कर एक वीडियो भी वायरल होते हैं और अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक जुगाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं  कि किस  क्या कुछ है इसमें

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

भारत में भले ही आपको और कोई चीज़ खोजने में मेहनत करनी पड़ जाये। लेकिन  जुगाड़ करने वाले लोग बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएंगे। हर मोहल्ले में आपको कुछ ऐसे नमूने मिलेंगे जो अपना पूर टाइम सिर्फ जुगाड़ के पीछे  स्पेंड कर देते  हैं । कई बार सोशल मीडिया पर जुगाड़ के एक से बढ़कर एक वीडियो भी वायरल होते हैं और अभी भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक जुगाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं  कि किस  क्या कुछ है इसमें

पढ़ें :- Viral Video : डिलीवरी बॉय को पसंद नहीं आया कस्टमर का व्यवहार तो वीडियो बनाकर किया पोस्ट

बंदे ने जुगाड़ से बनाया हीटर

इस मौसम में तो आप सब हीटर जलाते होंगे। अब वायरल हो रहे वीडियो में एक बंदे ने जुगाड़ से हीटर बनाया है जो आपको भी हैरान कर देगा। वीडियो में दिखता है कि वो एक ईंट में छैनी और हथौड़ी से मारकर उसमें जगह बनाता है ताकि उसमें स्प्रिंग फंसा सके। इतना करने के बाद वो एक पेंच से उस स्प्रिंग को फिक्स कर देता है और उसमें तार जोड़ देता है। इतना सब करने के बाद वो उसको चलाकर भी दिखाता है और हीटर काम करता नजर आता भी है।

यहां देखें वायरल वीडियो

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर maximum_manthan नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है। अब तक वीडियो को 7 लाख 20 हजार से अधिक लोगों ने लाइक किया है। वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- इस हीटर में सेफ्टी नहीं है। दूसरे यूजर ने लिखा- जुगाड़ू लाल जी को सलाम। तीसरे यूजर ने लिखा- कितने तेजस्वी लोग हैं। चौथे यूजर ने लिखा- नया आइडिया अनलॉक हो गया भाई।  एक अन्य यूजर ने लिखा- आर्यभट की मौसी का लड़का।

पढ़ें :- Video Viral - Gen Z प्रेमी जोड़े ने दिल की सुनी और मॉल को बनाया मंडप, लड़की के झुकते ही भरा सिंदूर और पहनाया मंगलसूत्र

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Viral Video : एक बंदे ने ईंट के साथ बना दिया हीटर, आर्यभट की मौसी का लड़का बोले यूजर

Viral Video : एक बंदे ने ईंट के साथ बना दिया हीटर,...

Viral News : गाजर का हलवा बनाने के लिए लड़की ने अपनाया शॉर्टकट, नतीजा देख नहीं रोक पाएंगे हसीं

Viral News : गाजर का हलवा बनाने के लिए लड़की ने अपनाया...

Viral Video : डिलीवरी बॉय को पसंद नहीं आया कस्टमर का व्यवहार तो वीडियो बनाकर किया पोस्ट

Viral Video : डिलीवरी बॉय को पसंद नहीं आया कस्टमर का व्यवहार...

Video Viral-चमत्कार से युवक की बची जान, जाको राखे साईयां मार सके न कोए...

Video Viral-चमत्कार से युवक की बची जान, जाको राखे साईयां मार सके...

Video Viral - Gen Z प्रेमी जोड़े ने दिल की सुनी और मॉल को बनाया मंडप, लड़की के झुकते ही भरा सिंदूर और पहनाया मंगलसूत्र

Video Viral - Gen Z प्रेमी जोड़े ने दिल की सुनी और...

Video Viral : सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए प्रेमी युगल, यूजर्स बोले-ऑटो को OYO समझ लिया है?

Video Viral : सड़क पर अश्लील हरकतें करते नजर आए प्रेमी युगल,...