कानपुर सिपाही ने दिया एलएलबी छात्रा को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, पीड़िता युवती ने गेस्ट हाउस में काटा हंगामा

चकेरी। कानपुर कमिश्नरेट (Kanpur Commissionerate) के पूर्वी जोन के चकेरी थाना अंतर्गत सिपाही ने एलएलबी की छात्रा को प्रेम जाल में फँसाकर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। कोयला नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में उस समय हंगामा हो गया। जब दुष्कर्म पीड़िता एलएलबी की छात्रा आराेपित सिपाही सचिन यादव (Accused constable Sachin Yadav) को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस के साथ एनबीडब्लू वारंट (NBW Warrant) लेकर पहुंच गई। पीड़ित छात्रा के अनुसार आरोपित सिपाही ने उसके साथ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। जिस पर पीड़िता ने आरोपित के खिलाफ कानपुर देहात के अकबपुर थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया। मंगलवार को पीड़िता को जानकारी हुई कि आरोपित कोयला नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में शादी कर रहा है तो पीड़िता कोर्ट से आरोपित के खिलाफ गैर जामनती वारंट (NBW Warrant) लेकर पुलिस के साथ उसे गिरफ्तार करवाने आई।

सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी अभिषेक कुमार पाण्डेय का बयान

कानपुर के थाना चकेरी (Chakeri Police Station) क्षेत्रान्तर्गत सिपाही द्वारा एलएलबी की छात्रा को शादी का झांसा देने एवं दूसरी युवती से विवाह करने से सम्बन्धित वायरल खबर के संदर्भ में सहायक पुलिस आयुक्त चकेरी अभिषेक कुमार पाण्डेय (Assistant Police Commissioner Chakeri Abhishek Kumar Pandey) का बयान।

लेकिन यहां पर पुलिस को कोई नहीं मिला। जिसके बाद पुलिस वापस लौट गई। कानपुर देहात के एक गांव की निवासी पीड़िता के अनुसार वे एलएलबी की छात्रा है। छात्रा ने बताया कि करीब आठ महीने पहले उसकी फेसबुक के माध्यम से रूरा के निवासी एक पुलिस विभाग के सिपाही सचिन यादव से दोस्ती हुई थी। जिसके बाद सिपाही छह महीने से शादी का झांसा देकर पीड़िता का शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी का प्रस्ताव रखा तो सिपाही ने शादी करने से इंकार कर दिया। जिसके बाद युवती ने मई 2025 को थाना अकबरपुर में सिपाही के ख़िलाफ़ दुष्कर्म मुक़दमा दर्ज करवाया। मुकदमे की जानकारी होने पर सिपाही मुक़दमा वापस लेने का दबाव बनाने लगा। जिसपर पीड़िता के परिजन और सिपाही के परिजनों के बीच समझौता हुआ कि चार दिन में वह शादी करेंगे। इसके दो दिन बाद आरोपित सिपाही फरार हो गया। वहीं गिरफ्तारी न होने पर कोर्ट ने आरोपित के खिलाफ गैर जामनती वारंट जारी कर दिया।

उधर मंगलवार को पीड़िता को जानकारी हुई कि आरोपित सिपाही चकेरी के कोयला नगर स्थित एक गेस्ट हाउस में शादी कर रहा है तो पीड़िता अकबरपुर थाने की पुलिस के साथ वारंट लेकर आरोपित की गिरफ्तारी के लिए गेस्ट हाउस पहुंच गई। लेकिन यहां पर कोई नहीं मिला। केवल एक शादी समारोह की तैयारी होते मिली। पूछताछ करने पर गेस्ट हाउस के कर्मचारी भी कुछ नहीं बता सके। जिसके बाद पीड़िता ने हंगामा किया। सूचना पाकर कोयला नगर चौकी की पुलिस भी पहुंच गई। वहीं गेस्ट हाउस में वर और वधू पक्ष के लोगों के न मिलने पर पीड़िता अकबरपुर थाने की पुलिस के साथ वापस चली गई। वहीं गेस्ट हाउस में जानकारी करने पता चला कि यहां पर बुधवार को किसी की शादी की तैयारी चल रही थी। चौकी प्रभारी राष्ट्रदीप सिंह ने बताया कि पीड़िता आरोपित सिपाही की गिरफ्तारी के लिए गेस्ट हाउस आई थी। उसे जानकारी मिली थी कि आरोपित की यहां पर शादी हो रही है। लेकिन गेस्ट हाउस में कोई नहीं मिला। जिसके बाद वह वापस चली गई।