मायावती के जन्मदिन के मौके पर टला बड़ा हादसा,अचानक शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा पर उठे सवाल?

लखनऊ। यूपी की राजधानी लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती (BSP Chief Mayawati) के 70 वें जन्मदिन के मौके पर गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। मायावती (Mayawati) की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया। बिजली को बोर्ड से चिंगारी के साथ ही धुआं निकलने लगा। घटना उस वक्त हुई जब मायावती (Mayawati) की प्रेसवार्ता समाप्त होने ही वाली थी। देखते ही देखते पूरे हॉल में धुआं भर गया। इससे वहां मौजूद पत्रकारों और नेताओं में हड़कंप मच गया।

प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में जैसे ही शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) हुआ, बिजली के बोर्ड से चिंगारियां निकलने लगीं और धुएं का गुबार छा गया। हालांकि, मायावती (Mayawati) की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने गजब की फुर्ती दिखाई। खतरे को भांपते हुए सुरक्षा घेरे ने तत्काल पूर्व मुख्यमंत्री मायावती (Mayawati) को लेकर सुरक्षित तरीके से हॉल से बाहर निकाला और उनके आवास की ओर ले गए।

अग्नि सुरक्षा उपकरणों का हुआ उपयोग

शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) की सूचना मिलते ही मौके पर मौजूद सुरक्षा टीम और बिजली कर्मचारियों ने मोर्चा संभाला। सुरक्षाकर्मियों ने बिना समय गंवाए वहां रखे अग्नि सुरक्षा उपकरणों (Fire Extinguishers) का इस्तेमाल किया। इससे आग फैलने से पहले ही काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन कुछ देर के लिए वहां अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।

बसपा प्रमुख (BSP Chief) की सुरक्षा को देखते हुए इस तरह की तकनीकी खामी पर सवाल उठने लगे हैं। जन्मदिन के बड़े आयोजन और मीडिया के भारी जमावड़े के बीच हुए इस शॉर्ट सर्किट (Short Circuit) ने सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर सतर्कता बढ़ा दी है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और तकनीकी टीम सर्किट की जांच कर रही है।