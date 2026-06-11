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Insta360 का कंटेंट क्रिएटर को एक बड़ा तोहफा, डिटैचेबल 2-इंच OLED टचस्क्रीन के साथ 50MP Sony LYT-900 लेंस वाला गिंबल कैमरा लॉन्च

Insta360 Luna Ultra : आज, Insta360 ने आधिकारिक तौर पर अपना बिल्कुल नया Leica के साथ मिलकर बनाया गया गिम्बल कैमरा, Insta360 Luna Ultra पेश किया। डिटैचेबल 2-इंच OLED टचस्क्रीन के साथ 50MP Sony LYT-900 मेन वाला गिंबल कैमरा है। Insta360 Luna Ultra गिम्बल कैमरे में 50MP का Sony LYT-900 1-इंच मेन सेंसर (8K, F1.8 अपर्चर, 14 स्टॉप्स की डायनामिक रेंज) और 50MP का OV50Q 60mm टेलीफोटो सेंसर (1/1.3” सेंसर, F2.0 अपर्चर और 12x तक ज़ूम) दिया गया है। यह 5 ज़रूरी फोकल लेंथ को कवर करता है, जिसमें 12x (240mm) तक ज़ूम और 6x (120mm) लॉसलेस ज़ूम की सुविधा है। 3-एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइज़ेशन टेलीफोटो शॉट्स को सही और व्यवस्थित रखता है।

By Abhimanyu 
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Insta360 Luna Ultra : आज, Insta360 ने आधिकारिक तौर पर अपना बिल्कुल नया Leica के साथ मिलकर बनाया गया गिम्बल कैमरा, Insta360 Luna Ultra पेश किया। डिटैचेबल 2-इंच OLED टचस्क्रीन के साथ 50MP Sony LYT-900 मेन वाला गिंबल कैमरा है। Insta360 Luna Ultra गिम्बल कैमरे में 50MP का Sony LYT-900 1-इंच मेन सेंसर (8K, F1.8 अपर्चर, 14 स्टॉप्स की डायनामिक रेंज) और 50MP का OV50Q 60mm टेलीफोटो सेंसर (1/1.3” सेंसर, F2.0 अपर्चर और 12x तक ज़ूम) दिया गया है। यह 5 ज़रूरी फोकल लेंथ को कवर करता है, जिसमें 12x (240mm) तक ज़ूम और 6x (120mm) लॉसलेस ज़ूम की सुविधा है। 3-एक्सिस गिम्बल स्टेबलाइज़ेशन टेलीफोटो शॉट्स को सही और व्यवस्थित रखता है।

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Insta360 Luna Ultra गिम्बल कैमरे में Leica Summicron लेंस है। यह 8K Dolby Vision, 4K 120fps स्लो-मो और 1080p240fps स्लो-मो रिकॉर्डिंग को सपोर्ट करता है। कैमरा ट्रिपल AI चिप के साथ आता है – जिसमें दो डेडिकेटेड इमेजिंग चिप्स और एक 4nm फ्लैगशिप AI चिप शामिल हैं। इसमें 4K 60fps PureVideo मोड है, जो ब्राइटनेस और डिटेल को बेहतर बनाते हुए नॉइज़ को कम करता है। गिम्बल कैमरे में एक अलग होने वाली 2-इंच OLED टचस्क्रीन, 20 मीटर तक HD इमेज ट्रांसमिशन और एक बिल्ट-इन माइक्रोफ़ोन है। यूज़र्स एक टैप से 200MP में ज़बरदस्त डिटेल और क्लासिक 2:1 सिनेमैटिक पैनोरमा का मज़ा ले सकते हैं। सीधे कैमरे से शानदार 4K 60fps पोर्ट्रेट वीडियो कैप्चर करें। इसमें इंटेलिजेंट इन-कैमरा फेस रिकग्निशन है, जिसमें टोन और स्मूथिंग लेवल को एडजस्ट किया जा सकता है। इसमें एक मिनी फिल लाइट भी है ताकि आप कम रोशनी वाली जगहों पर भी शानदार पोर्ट्रेट कैप्चर कर सकें।

इसमें कुछ और इमेजिंग फ़ीचर्स भी शामिल हैं, जैसे लो फ्रेम फ़ोटो, लो फ्रेम कोलाज, एडवांस्ड सेंसर और आइकॉनिक Leica कलर्स और फ़िल्टर्स। 37MP अल्ट्राफ़ोटो हर शॉट को आइकॉनिक बनाता है, और इसमें एक खास Leica वॉटरमार्क भी मिलता है। 10-बिट I-Log+ ACES वर्कफ़्लो पोस्ट-प्रोडक्शन को बहुत आसान बनाता है, जबकि Davinci Resolve नेटिव रूप से Insta360 I-Log को सपोर्ट करता है।

चलते-फिरते आसानी से शूटिंग का मज़ा लें – स्लाइड टू स्टार्ट, ट्विस्ट एंड शूट, डीप ट्रैक 5.0, पहले से इंस्टॉल विंड गार्ड, POV हेड ट्रैकर और Insta360 माइक सीरीज़ के साथ डायरेक्ट कनेक्शन जैसे फ़ीचर्स के साथ। 1550mAh की बैटरी 4 घंटे तक की शूटिंग को सपोर्ट करती है, जबकि PD फ़ास्ट चार्जिंग से यह लगभग 23 मिनट में इस्तेमाल लायक चार्ज हो जाती है। इसमें 47GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। AI-पावर्ड शूटिंग के साथ, आप अपने पलों को आसानी से शेयर करने लायक एडिट्स में बदल सकते हैं। यह मल्टी-कैमरा सिंक के लिए बिल्ट-इन टाइमकोड देता है और Final Cut Pro और Adobe Premiere Pro के साथ कम्पैटिबल है। उपलब्धता की बात करें तो Insta360 Luna Ultra की कीमत $769 / ¥119,800 / ¥4358 / HKD 5599 है।

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