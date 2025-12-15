BMC चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, पूर्व कॉरपोरेटर तेजस्वी घोषालकर बीजेपी में शामिल

मुंबई। बृहन्मुंबई नगरपालिका (BMC) चुनाव से ठीक पहले सोमवार को शिवसेना (UBT) के प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) को बड़ा झटका लगा है। पूर्व बीएमसी कॉरपोरेटर और UBT नेता तेजस्वी अभिषेक घोषालकर (UBT leader Tejasvi Abhishek Ghosalkar) ने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई हैं।

तेजस्वी (Tejasvi) , UBT नेता अभिषेक घोषालकर (Abhishek Ghosalkar) की पत्नी हैं, जिनकी हत्या उनके कार्यालय में मोरिस भाई ने की थी। तेजस्वी के ससुर वरिष्ठ UBT नेता और पूर्व विधायक विनोद घोषालकर हैं। यह परिवार ठाकरे परिवार के काफी करीब माना जाता है, विशेषकर बालासाहेब ठाकरे के समय से, लेकिन आज घोषालकर परिवार का नाता ठाकरे परिवार से टूट गया और तेजस्वी बीजेपी में शामिल हो गई।

तेजस्वी बीजेपी के टिकट पर लड़ सकती हैं चुनाव

बीएमसी चुनाव (BMC Elections) से ठीक पहले तेजस्वी का UBT छोड़कर भाजपा में शामिल होना पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम UBT के लिए आगामी चुनाव में चुनौती पैदा कर सकता है। जिससे उनकी सीटें बीएमसी में कम आ सकती हैं सूत्रों के अनुसार, तेजस्वी ने उद्धव गुट का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं।