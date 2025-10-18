  1. हिन्दी समाचार
  3. दिल्ली में ​ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में लगी भीषण आग, कई सांसदों के हैं इसमें घर, फायर बिग्रेड की गाड़ियां मौके पर

नई दिल्ली इलाके के विशंभर दास रोड स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। अपार्टमेंट में आग लगते ही हड़कंप मच गया। आग पार्किंग में रखे कबाड़ में लगी और देखते ही देखते सातवीं मंजिल तक पहुंच गयी। सूचना मिलने पर फायर बिग्रेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया।

नई दिल्ली। नई दिल्ली इलाके के विशंभर दास रोड स्थित ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में शनिवार दोपहर भीषण आग लग गई। अपार्टमेंट में आग लगते ही हड़कंप मच गया। आग पार्किंग में रखे कबाड़ में लगी और देखते ही देखते सातवीं मंजिल तक पहुंच गयी। सूचना मिलने पर फायर बिग्रेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि, अग्निकांड में तीन लोग झुलस गए हैं। वहीं, फायर बिग्रेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। बता दें कि, इस अपार्टमेंट में कई सांसदों के घर हैं।

बताया जारहा है कि, ब्रह्मपुत्र अपार्टमेंट में सीपीडब्ल्यूडी के पार्किंग एरिया में कूड़ा पड़ा हुआ था। उसमें ही पहले आग लगी थी। इसके बाद आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते सातवें मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि शुरुआती 3 मंजिल में सर्वेंट क्वार्टर हैं उसके बाद सांसद रहते हैं। वहीं, मौके पर मौजूद फायर बिग्रेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। इसके साथ ही, लोगों को सुरक्षित फ्लैट से बाहर निकाल ​लिया गया है।

