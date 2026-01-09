संगीत और मस्ती से भरपूर नया डांस पार्टी सॉन्ग “मज़ा ले ले” कामाख्या बीट्स के बैनर तले रिलीज़ हुआ

  1. हिन्दी समाचार
By शिव मौर्या 
Updated Date

मुंबई। संगीत और मस्ती से भरपूर नया डांस पार्टी सॉन्ग “मज़ा ले ले” हाल ही में कामाख्या बीट्स के बैनर तले रिलीज़ हुआ, जिसे दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस धमाकेदार गाने का भव्य लॉन्च और स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई के पीवीआर आइकॉन, अंधेरी में आयोजित की गई, जहां पूरी टीम के साथ बॉलीवुड के मशहूर कोरियोग्राफर गणेश आचार्य और अभिनेत्री पूजा चोपड़ा बतौर चीफ गेस्ट मौजूद रहीं। इस मौके पर फिल्म आशिकी के हीरो और बिग बॉस फेम राहुल रॉय, उनकी बहन ‘हरि मां’ प्रियंका सहित कई जानी-मानी हस्तियों ने पूनम झा और मनोज झा को बधाइयां दीं।

“मज़ा ले ले” को अपनी आवाज़ दी है पूनम झा और देव नेगी ने, जबकि इसका निर्देशन अभिषेक शर्मा ने किया है। गाने की एनर्जी से भरपूर कोरियोग्राफी विष्णु देवा ने तैयार की है और सिनेमैटोग्राफी की कमान संभाली है चेन्नई एक्सप्रेस फेम डडली ने, जिसने वीडियो को फिल्मी टच दिया है। इस गाने में पूनम झा के साथ अनायरा गुप्ता और ईशान शंकर की जोड़ी भी डांस फ्लोर पर कमाल करती नज़र आती है। संगीत पवन मुरादपूरी का है और बोल लिखे हैं एस. आर. भारती ने।

लॉन्च के दौरान गणेश आचार्य ने टीम की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि “मज़ा ले ले” एक परफेक्ट पार्टी सॉन्ग है, जिसमें कोरियोग्राफी से लेकर परफॉर्मेंस तक सब कुछ शानदार है। वहीं पूजा चोपड़ा ने पूनम झा की आवाज़ और आत्मविश्वास की सराहना करते हुए कहा कि वह म्यूज़िक इंडस्ट्री में बड़ा मुकाम हासिल करेंगी।

कामाख्या बीट्स के संस्थापक मनोज झा ने बताया कि यह म्यूज़िक लेबल खासतौर पर टैलेंटेड कलाकारों, विशेषकर महिलाओं को एक मजबूत मंच देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वहीं पूनम झा ने इसे अपने सपनों की उड़ान बताते हुए अपने पति और पूरी टीम का दिल से आभार जताया। “मज़ा ले ले” न सिर्फ एक गाना है, बल्कि मस्ती, जुनून और सपनों को जीने का जश्न भी है।

