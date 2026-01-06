सर्द हवाओं के बीच उम्मीद की लौ—अनिल अग्रवाल ने जरूरतमंदों को बांटा स्नेह और कंबल

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: कड़ाके की ठंड में जहां आम लोग घरों में दुबकने को मजबूर थे, वहीं नौतनवा नगर के हनुमान चौक निवासी समाजसेवी अनिल अग्रवाल अपनी पत्नी और पोती के साथ देर रात जरूरतमंदों की मदद के लिए सड़क पर उतरे। रात करीब 10:30 बजे वे नगर के विभिन्न स्थानों पर पहुंचे और खुले आसमान के नीचे ठंड से ठिठुर रहे लोगों का हाल जाना। इसके बाद उन्हें गर्म कंबल और बिस्किट वितरित कर राहत पहुंचाई।

समाजसेवी अनिल अग्रवाल ने बताया कि वे घर पर बैठे थे, तभी कड़ाके की ठंड को देखते हुए मन में आया कि नगर में कई लोग बिना छत के खुले में सोते हैं। “ऐसे लोग सर्द हवाओं में कभी भी संकट में आ सकते हैं, इसलिए हम तुरंत कंबल लेकर निकल पड़े,”

अग्रवाल परिवार ने नौतनवा रेलवे स्टेशन से लेकर हनुमान चौक तक कई जरूरतमंदों को कंबल ओढ़ाकर उन्हें सर्द रात से बचाने का प्रयास किया। इस पहल से लाभान्वित लोगों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखाई दी।

इस मौके पर समाजसेवी अनिल अग्रवाल के साथ उनकी पत्नी श्रीमती रजनी अग्रवाल, बेटा ऋतिक अग्रवाल, पोती कृष्ण अग्रवाल तथा मित्र अखिलेश सिंह मौजूद रहे। उनकी यह मानव सेवा की पहल नगर में चर्चा का विषय बनी हुई है।

महराजगंज ब्यूरो प्रभारी विजय चौरसिया की रिपोर्ट