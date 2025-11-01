नीरजा मोदी स्कूल की पांचवी मंजिल से गिर कर छठी कक्षा की छात्रा की मौत, स्कूल प्रबंधन ने मिटाए साक्ष्य

जयपुर। राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। कक्षा छह में पढ़ने वाली छात्रा संदिग्ध अवस्था में स्कूल के पांचवी मंजिल से नीचे गिर गई। छात्रा को स्कूल के अध्यापक और कर्मचारी, जब तक लेकर अस्पताल पहुंचे छात्रा की मौत हो गई। वहीं स्कूल के प्रबंधन ने सबूत मिटाने के लिए छात्रा जहां पर गिरी थी वहां पर सफाई कर दी। बेटी की मौत पर मां को रो-रो कर बुरा हाल है, वहीं पिता बेसुध हो गए है।

जयपुर निवासी विजय कुमार और शिबानी देवी की 12 वर्षीय बेटी अमायरा मनसरोवर क्षेत्र के प्रतिष्ठित स्कूल नीरजा मोदी में कक्षा छह की छात्रा थी। दोपहर एक से दो बीच में अमायरा अचानक स्कूल के पांचवी मंजिल से नीचे झाड़ियों में गिर गई और उसका सिर दिवार से जा टकराया। दिवार से सिर टकराने के कारण अमायरा गंभीर रूप से घायल हो गई। आनन- फानन में स्कूल के स्टाफ और अध्यापक अमायरा को एंबुलेंस से लेकर मेट्रो मास अस्पताल पहुंचे, जहां जांच के बाद डाक्टरों ने छात्रा को मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत पर मां शिबानी का अस्पताल में रो- रो कर बुरा हाल है। वहीं पिता बेटी की मौत के गम में बेसुध हो गए है। वहीं नीरजा मोदी स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगे है। बता दे कि घटना के बाद स्कूल प्रबंधन ने जहां पर छात्रा पर गिरी वहां पर पुलिस पहुंचने से पहले सफाई करा दी और सबूत मिटा दिए। हादसे के बाद अभिभावक संघ ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर एक टीम को स्कूल में जांच के लिए भेजा है। साथ ही एफएसएल की एक टीम भी घटना स्थल की जांच कर रही है। वहीं पुलिस ने स्कूल में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है।