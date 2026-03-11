वाशिंगटन डीसी में लगी ट्रंप और एपस्टीन की टाइटैनिक पोज वाली मूर्ति, गुमनाम आर्टिस्ट का US प्रशासन पर हमला

‘Titanic’ statue of Trump and Epstein : वाशिंगटन में सटायरिकल स्टैच्यू और इंस्टॉलेशन से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट करने वाले गुमनाम आर्टिस्ट ने मंगलवार सुबह नेशनल मॉल पर फिर से हमला किया। प्रेसिडेंट की एक बड़ी स्टैच्यू में, जिसमें वे मर चुके बाल यौन अपराधी जेफरी एपस्टीन को गले लगा रहे हैं, फिल्म “टाइटैनिक” के एक मशहूर सीन को फिर से दिखाया गया है।

स्प्रे-पेंट किए गए गोल्ड रंग के इस काम में ट्रंप को एपस्टीन के पीछे खड़े और वाशिंगटन मॉन्यूमेंट की ओर मुंह किए हुए दिखाया गया है, जो उस बदकिस्मत जहाज़ के अगले हिस्से की नकल है, ठीक वैसे ही जैसे फ़िल्म के मुख्य किरदार जैक और रोज़ हैं। लगभग 12 फ़ीट ऊंचे इंस्टॉलेशन के नीचे पट्टिकाएं हैं जिन पर लिखा है: “जैक और रोज़ के बीच की दुखद प्रेम कहानी लग्ज़री ट्रैवल, शोर-शराबे वाली पार्टियों और सीक्रेट न्यूड स्केच पर बनी थी। यह मॉन्यूमेंट डोनाल्ड ट्रंप और जेफ़री एपस्टीन के बीच के रिश्ते का सम्मान करता है, एक ऐसी दोस्ती जो लग्ज़री ट्रैवल, शोर-शराबे वाली पार्टियों और सीक्रेट न्यूड स्केच पर बनी लगती है।”

मूर्ति और कैपिटल के बीच 10 अलग-अलग बैनर हैं जिन पर ट्रंप और एपस्टीन की एक साथ तस्वीर है और उन पर “मेक अमेरिका सेफ अगेन” लिखा है और न्याय विभाग का निशान है जिसमें से “न्याय” शब्द हटा दिया गया है। बता दें कि ट्रंप की एपस्टीन के साथ पुरानी दोस्ती थी, जिनकी 2019 में जेल में मौत हो गई थी।

ट्रंप अपनी सफाई में कहते रहे हैं कि वह एपस्टीन को फ्लोरिडा में सोशली जानते थे और 2000 के दशक के बीच में उनके बीच अनबन हो गई थी। प्रेसिडेंट ने कहा है कि उन्हें एपस्टीन के क्रिमिनल बिहेवियर के बारे में नहीं पता था।