'कमज़ोर रुपये से अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं होता...' वित्तमंत्री ने लोकसभा में पेश किया इकोनॉमिक सर्वे

Economic Survey 2025-26 : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे एक सालाना डॉक्यूमेंट है जिसे सरकार यूनियन बजट से पहले देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए पेश करती है। यह अर्थव्यवस्था की शॉर्ट-टू-मीडियम-टर्म संभावनाओं का ओवरव्यू भी देता है। आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया जाता है।

By Abhimanyu 
Updated Date

इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, GST में बदलाव और सुधारों ने ग्लोबल अनिश्चितता को मौके में बदल दिया; FY27 एडजस्टमेंट का साल होगा क्योंकि इकॉनमी इन बदलावों के हिसाब से ढल जाएगी। इकोनॉमिक सर्वे में एक गहरे सिस्टम-लेवल इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की बात की गई है जो भारत के उदय के जियोपॉलिटिकल असर को ध्यान में रखे। सर्वे में कहा गया है कि अगर AI बूम से उम्मीद के मुताबिक प्रोडक्टिविटी गेन नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा आशावादी एसेट वैल्यूएशन में करेक्शन होगा। रुपये का वैल्यूएशन भारत के शानदार आर्थिक फंडामेंटल्स को सही तरह से नहीं दिखाता है।

इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, विदेशी पूंजी प्रवाह सूखने से रुपया कमजोर हुआ; 2025 में भारतीय करेंसी का प्रदर्शन खराब रहा। यूरोप के साथ FTA से भारत की मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपोर्ट की मजबूती और रणनीतिक क्षमता मजबूत होगी। अनिश्चित ग्लोबल माहौल में भारत को घरेलू ग्रोथ को प्राथमिकता देने की ज़रूरत है; इसके लिए बफर और लिक्विडिटी पर ज़्यादा ज़ोर देने की ज़रूरत है। इकोनॉमिक सर्वे ने साइन किए गए कई FTA डील पर कहा,”ट्रेड एग्रीमेंट की क्षमता को समझने के लिए भारत को कॉम्पिटिटिव तरीके से प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है।’

सर्वे में कहा गया है कि वित्त वर्ष 27 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.8 से 7.2% की दर से बढ़ेगी। इकोनॉमिक सर्वे ण ने 29 जनवरी को 2026-27 में GDP ग्रोथ 6.8 से 7.2 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित 7.4 प्रतिशत से थोड़ा कम है। लोकसभा में पेश किए गए बजट से पहले के दस्तावेज़ में कहा गया- “इसलिए, वैश्विक अनिश्चितता के बीच स्थिर विकास की संभावना है, जिसके लिए सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन निराशावादी होने की नहीं।”

ग्रोथ के अनुमान में हाल के वर्षों में नीतिगत सुधारों के कुल प्रभाव को ध्यान में रखा गया है, जिससे अर्थव्यवस्था की मध्यम अवधि की विकास क्षमता 7 प्रतिशत के करीब पहुँच गई है।सर्वे में कहा गया- “घरेलू कारक प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं और मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता अच्छी तरह से बनी हुई है, इसलिए विकास के आसपास जोखिमों का संतुलन मोटे तौर पर समान बना हुआ है।”

इकोनॉमिक 2025-26 के अनुसार, अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता इस साल खत्म होने की उम्मीद है। अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के लिए चल रही बातचीत इस साल खत्म होने की उम्मीद है, जिससे बाहरी मोर्चे पर अनिश्चितता कम करने में मदद मिल सकती है। इसमें कहा गया है कि भारत के लिए, वैश्विक परिस्थितियां तुरंत मैक्रोइकोनॉमिक तनाव के बजाय बाहरी अनिश्चितताओं में बदल जाती हैं।

सर्वे में कहा गया है कि प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में धीमी वृद्धि, टैरिफ के कारण व्यापार में रुकावटें और पूंजी प्रवाह में अस्थिरता समय-समय पर निर्यात और निवेशकों की भावना पर असर डाल सकती है। इसमें कहा गया है, “साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चल रही व्यापार वार्ता इस साल खत्म होने की उम्मीद है, जिससे बाहरी मोर्चे पर अनिश्चितता कम करने में मदद मिल सकती है।”

इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया कि हाल के सालों में पॉलिसी सुधारों के मिले-जुले असर से भारत की मीडियम-टर्म ग्रोथ पोटेंशियल बढ़कर लगभग 7% हो गई है। अपने मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स की वजह से भारत ज़्यादातर दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है। विकसित भारत और ग्लोबल प्रभाव के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक मजबूत, स्थिर करेंसी ज़रूरी है। इकोनॉमिक सर्वे का कहना है कि निराशा की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन ग्लोबल अनिश्चितता के बीच सावधान रहने की ज़रूरत है।

इस दस्तावेज़ में आगे कहा है कि कमज़ोर रुपये से कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि यह कुछ हद तक भारतीय सामानों पर ज़्यादा अमेरिकी टैरिफ के असर को कम करता है। कई ग्लोबल संकटों के संभावित उभार से भारत को ग्लोबल व्यवस्था को आकार देने में भूमिका निभाने का मौका मिलता है। सरकार तय फिस्कल कंसोलिडेशन रास्ते पर सही चल रही है, FY26 में GDP के 4.4% के फिस्कल डेफिसिट टारगेट को हासिल करने का लक्ष्य है।

इकोनॉमिक सर्वे कहता है- कोर महंगाई की धीमी रफ्तार अर्थव्यवस्था में सप्लाई-साइड की स्थितियों के मज़बूत होने का संकेत देती है। ये सर्वे गिग वर्कर्स के लिए काम की शर्तों को फिर से तय करने के लिए पॉलिसी की वकालत करता है।

