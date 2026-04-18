  1. हिन्दी समाचार
  2. पर्दाफाश
  3. केंद्र पर प्रियंका का पलटवार, बोलीं- मोदी सरकार पुराना वाला महिला आरक्षण बिल लाये, फिर पता चलेगा कौन महिला विरोधी है?

केंद्र पर प्रियंका का पलटवार, बोलीं- मोदी सरकार पुराना वाला महिला आरक्षण बिल लाये, फिर पता चलेगा कौन महिला विरोधी है?

Women's Reservation Bill : केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन (131वां संशोधन) बिल पास न होने पर देश की सियासत गरमा गयी है। भाजपा और उसके सहयोगी विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। जिस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मोदी सरकार को महिलाओं वाला पुराना बिल, जिसे सभी पार्टियों ने पास किया था, सोमवार को ही तुरंत लाना चाहिए।

By Abhimanyu 
Updated Date

Women’s Reservation Bill : केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन (131वां संशोधन) बिल पास न होने पर देश की सियासत गरमा गयी है। भाजपा और उसके सहयोगी विपक्षी दलों पर महिला विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। जिस पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मोदी सरकार को महिलाओं वाला पुराना बिल, जिसे सभी पार्टियों ने पास किया था, सोमवार को ही तुरंत लाना चाहिए।

पढ़ें :- महिला आरक्षण पर प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलीं- कल लोकतंत्र की हुई एक बड़ी जीत, पुराने बिल को हमारा पूरा समर्थन

प्रियंका गांधी ने शनिवार को मीडिया से कहा, “सोमवार को संसद सत्र बुलाइए, बिल पेश कीजिए और फिर देखते हैं कि महिलाओं का विरोधी कौन है। हम सभी इस बिल के पक्ष में वोट देंगे और इसका समर्थन करेंगे।’ लोकसभा में संविधान संशोधन (131वां संशोधन) बिल के गिरने पर, प्रियंका ने कहा, “इसमें जश्न मनाने जैसा कुछ नहीं है। बल्कि, हमारा मानना ​​है कि हमने लोकतंत्र की रक्षा की है, क्योंकि उनकी साज़िश बिल्कुल अलग थी। मैंने अपने भाषण में साफ़-साफ़ बताया था कि उनकी योजना क्या थी। हमने परिसीमन को लेकर उनकी साज़िश को नाकाम कर दिया है… पूरा विपक्ष इस बात पर एकमत है कि आपको पहले वाला कानून ही लागू करना चाहिए।”

कांग्रेस नेता ने आगे कहा, “आपने तीन साल तक कुछ न करने के बाद, अभी दो दिन पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है। अब उसे लागू कीजिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक महिला आरक्षण का सवाल है, हम पूरी मज़बूती से इसके समर्थन में खड़े रहे हैं। लेकिन जिस तरह से इसे पेश किया गया है, और जिस तरह की साज़िश वे हमारे लोकतंत्र और हमारे देश की एकता के खिलाफ रचने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसका कभी समर्थन नहीं कर सकते।”

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

महिला आरक्षण पर प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलीं- कल लोकतंत्र की हुई एक बड़ी जीत, पुराने बिल को हमारा पूरा समर्थन

महिला आरक्षण पर प्रियंका गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोलीं- कल लोकतंत्र की...

केंद्र पर प्रियंका का पलटवार, बोलीं- मोदी सरकार पुराना वाला महिला आरक्षण बिल लाये, फिर पता चलेगा कौन महिला विरोधी है?

केंद्र पर प्रियंका का पलटवार, बोलीं- मोदी सरकार पुराना वाला महिला आरक्षण...

महिला आरक्षण बिल फेल नहीं हुआ, उसको परिसीमन से जोड़ने का एजेंडा फेल हो गया : कांग्रेस

महिला आरक्षण बिल फेल नहीं हुआ, उसको परिसीमन से जोड़ने का एजेंडा...

IPL News : आज आईपीएल में खेले जाएंगे दो धमाकेदार मैच, जानें- कब, कहां और किसके बीच होगी भिड़ंत

IPL News : आज आईपीएल में खेले जाएंगे दो धमाकेदार मैच, जानें-...

Video- अपर्णा यादव ने सपा और कांग्रेस के जलाए झंडे, 131वां संविधान संशोधन बिल गिरने का जताया विरोध

Video- अपर्णा यादव ने सपा और कांग्रेस के जलाए झंडे, 131वां संविधान...

US ने रूसी तेल की खरीद पर छूट को एक महीने के लिए बढ़ाया, भारत समेत कई देशों के लिए बड़ी राहत

US ने रूसी तेल की खरीद पर छूट को एक महीने के...