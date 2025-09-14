  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow news: दवा लेने जा रही महिला संग छेड़खानी , झाड़ियों की तरफ खींचने की कोशिश, शोर मचाते ही भागा आरोपी

Lucknow news: दवा लेने जा रही महिला संग छेड़खानी , झाड़ियों की तरफ खींचने की कोशिश, शोर मचाते ही भागा आरोपी

यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई  है। यहां दुबग्गा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला थाना माल की रहने  वाली है । महिला दवा कराने के लिए  लखनऊ आ रही थी। ऐसे में   दुबग्गा थाना क्षेत्र के हरी मजार, बराबन कलां के पास एक युवक ने उनसे छेड़खानी शुरू कर दी।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

यूपी की राजधानी लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई  है। यहां दुबग्गा थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। महिला थाना माल की रहने  वाली है । महिला दवा कराने के लिए  लखनऊ आ रही थी। ऐसे में   दुबग्गा थाना क्षेत्र के हरी मजार, बराबन कलां के पास एक युवक ने उनसे छेड़खानी शुरू कर दी।

पढ़ें :- Lucknow :दहेज के लिए बहू को घर से निकाला ,पति समेत ससुरालियों पर केस

आरोपी ने महिला का हाथ पकड़कर उन्हें झाड़ियों की तरफ खींचने का प्रयास किया। इसके बाद महिला ने शोर मचाना शुरू की ।  फिर महिला की चीख फुकार सुनकर मौजूद आसपास की भीड़ जम गयी । भीड़ को देखते ही युवक वहाँ से फरार हो गया। इस बाद पुलिस खोजबीन शुरू कर दी जहां बाद में आरोपी की पहचान बराबन कलां निवासी रामकृपाल के रूप में हुई।

पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है। घटना के बाद से पीड़िता डरी और सहमी हुई है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

वायरल वीडियो- गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग के 15 वाहन आग बुझाने में जुटे

वायरल वीडियो- गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल विभाग...

Lucknow news: दवा लेने जा रही महिला संग छेड़खानी , झाड़ियों की तरफ खींचने की कोशिश, शोर मचाते ही भागा आरोपी

Lucknow news: दवा लेने जा रही महिला संग छेड़खानी , झाड़ियों की...

राजधानी में बीच सड़क पर होटल संचालक को मारी गोली, युवक की जांघ में लगी गोली हुई आर-पार

राजधानी में बीच सड़क पर होटल संचालक को मारी गोली, युवक की...

Lucknow: राजधानी के स्कूल में बंदरों का आतंक , विधायलय भेजने से डर रहे parents

Lucknow: राजधानी के स्कूल में बंदरों का आतंक , विधायलय भेजने से...

भैरहवा भंसार में टेंट लगाकर शुरू हुई सेवा,आवश्यक वस्तुओं का आयात–निर्यात जारी

भैरहवा भंसार में टेंट लगाकर शुरू हुई सेवा,आवश्यक वस्तुओं का आयात–निर्यात जारी

Sonbhadr News : बिना परमिट खनिज लदी ट्रकों पर यूपी पुलिस का पत्थर बरसाने का वीडियो वायरल, राबर्ट्सगंज कोतवाली के लोढ़ी टोल का है मामला

Sonbhadr News : बिना परमिट खनिज लदी ट्रकों पर यूपी पुलिस का...