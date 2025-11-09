रेलवे के नियमों की युवक ने उड़ाई धज्जियां, कोच के अंदर गेट के पास किया स्नान, वीडियो वायरल

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आज के युवक- युवतियां अपनी जान तक जाखिम में डाल दे रहे है। कई तो फेमस होने के लिए अश्लिल वीडियो तक बना रहे है। यहां तक कि रिल्स बनाने वालों के लिए नियम तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडियो पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक ने रेलवे को नियम को तोड़ते हुए ट्रेन के कोच में गेट के पास ही स्नान कर रहा है। युवक का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म एक अनुज दुबे नाम के एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि भाई ने फेमस होने के लिए इतना रिस्क लिया है, शायद अभी पुलिस के पास होगे। वीडियो में आप देख सकते है​ कि एक युवक किसी ट्रेन के कोच के गेट के पास खड़ा होकर स्नान कर रहा है। युवक ने बाथरूम से बाल्टी में पानी भर कर लाया और गेट के पास खड़े हो कर स्नान करने लगा।

इस दौरान एक महिला यात्री एक कोच से दूसरे कोच में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवक की इस हरकत के कारण वह जा नहीं पा रही है। हांलाकि यह वीडियो कहा का है और किस ट्रेन का है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। वीडियो पर @moth_comedy_video नाम की इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे है।