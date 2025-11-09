  1. हिन्दी समाचार
  2. दिल्ली
  3. रेलवे के नियमों की युवक ने उड़ाई धज्जियां, कोच के अंदर गेट के पास किया स्नान, वीडियो वायरल

रेलवे के नियमों की युवक ने उड़ाई धज्जियां, कोच के अंदर गेट के पास किया स्नान, वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आज के युवक- युवतियां अपनी जान तक जाखिम में डाल दे रहे है। कई तो फेमस होने के लिए अश्लिल वीडियो तक बना रहे है। यहां तक कि रिल्स बनाने वालों के लिए नियम तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडियो पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक ने रेलवे को नियम को तोड़ते हुए ट्रेन के कोच में गेट के पास ही स्नान कर रहा है। युवक का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

By Satish Singh 
Updated Date

नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए आज के युवक- युवतियां अपनी जान तक जाखिम में डाल दे रहे है। कई तो फेमस होने के लिए अश्लिल वीडियो तक बना रहे है। यहां तक कि रिल्स बनाने वालों के लिए नियम तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडियो पर वायरल हो रहा है, जिसमें युवक ने रेलवे को नियम को तोड़ते हुए ट्रेन के कोच में गेट के पास ही स्नान कर रहा है। युवक का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पढ़ें :- परी रेस्टोरेंट अग्निकांड के बाद आतिशबाजी का वीडियो आया सामने, कारो से आतिशबाजी करने वाले एक्सपोर्टर के बेटों पर हुई एफआईआर

सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफार्म एक अनुज दुबे नाम के एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है और लिखा है कि भाई ने फेमस होने के लिए इतना रिस्क लिया है, शायद अभी पुलिस के पास होगे। वीडियो में आप देख सकते है​ कि एक युवक किसी ट्रेन के कोच के गेट के पास खड़ा होकर स्नान कर रहा है। युवक ने बाथरूम से बाल्टी में पानी भर कर लाया और गेट के पास खड़े हो कर स्नान करने लगा।

इस दौरान एक महिला यात्री एक कोच से दूसरे कोच में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन युवक की इस हरकत के कारण वह जा नहीं पा रही है। हांलाकि यह वीडियो कहा का है और किस ट्रेन का है, इसकी जानकारी नहीं हो पाई है। वीडियो पर @moth_comedy_video नाम की इंस्टाग्राम आईडी लिखी हुई है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद लोग इसकी जमकर आलोचना कर रहे है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

प्रियंका गांधी ने BJP की 'शराबी पति' से की तुलना, कहा-अगर आपकी सहेली का पति रोज उसे पीटता हो और फिर अचानक एक दिन साड़ी ले आए...

प्रियंका गांधी ने BJP की 'शराबी पति' से की तुलना, कहा-अगर आपकी...

रेलवे के नियमों की युवक ने उड़ाई धज्जियां, कोच के अंदर गेट के पास किया स्नान, वीडियो वायरल

रेलवे के नियमों की युवक ने उड़ाई धज्जियां, कोच के अंदर गेट...

VIDEO: तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा- प्रधानमंत्री आरक्षण के मुद्दे पर नहीं कर रहे है बात

VIDEO: तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना, कहा- प्रधानमंत्री...

तेज प्रताप ने अपनी जान को ख़तरा बताया, छोटे भाई को दिया आशीर्वाद, बोले- तेजस्वी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं, उज्ज्वल भविष्य हो...

तेज प्रताप ने अपनी जान को ख़तरा बताया, छोटे भाई को दिया...

Kolkata Rape Case : कोलकाता रेप केस में पुलिस का बड़ा खुलासा, मासूम बच्ची का दादा ही निकला दरिंदा

Kolkata Rape Case : कोलकाता रेप केस में पुलिस का बड़ा खुलासा,...

पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश साथ में मिलकर बाबा साहब के संविधान पर कर रहे हैं आक्रमण : राहुल गांधी

पीएम मोदी, अमित शाह और ज्ञानेश साथ में मिलकर बाबा साहब के...