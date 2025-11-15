कानपुर में युवक बना हैवान, बीच सड़क पर पैरो से दबा चाकू से अजगर का पेट फाड़ा, वीडियो हुआ वायरल

  1. हिन्दी समाचार
उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में आप देख सकते है कि एक सनकी युवक ने एक अजगर को बीच सड़क पर चाकू से काट डाला है। यह वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग युवक की जमकर आलोचना कर रहे है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक ने दोनों पैरों से अजगर को दबा रखा है और चाकू से उसका पेट फाड़ रहा है।

इंसान कितना निर्दयी हो सकता है, इसका जीता जगता उदाहरण शनिवार को कानपुर में देखने को मिला। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने नदी किनारे से एक अजगर को पकड़ ​लाया। अजगर को गांव में लाने के बाद युवक ने बीच सड़क पर एक पैर से अजगर का मुंह दबाया और दूसरे पैर से उसकी दबा दी। इसके बाद युवक ने एक बड़ा सा चाकू लेकर अजगर का पेट फाड़ डाला और उसकी हत्या कर दी। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी सनकी युवक को रोका नहीं। वहीं किसी ने युवक का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक की पहचान पनकी निवासी ब्रजेश के रूप में हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग कर रहे है।

