कानपुर में युवक बना हैवान, बीच सड़क पर पैरो से दबा चाकू से अजगर का पेट फाड़ा, वीडियो हुआ वायरल

इंसान कितना निर्दयी हो सकता है, इसका जीता जगता उदाहरण शनिवार को कानपुर में देखने को मिला। कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने नदी किनारे से एक अजगर को पकड़ ​लाया। अजगर को गांव में लाने के बाद युवक ने बीच सड़क पर एक पैर से अजगर का मुंह दबाया और दूसरे पैर से उसकी दबा दी। इसके बाद युवक ने एक बड़ा सा चाकू लेकर अजगर का पेट फाड़ डाला और उसकी हत्या कर दी। इस दौरान वहां कई लोग मौजूद रहे, लेकिन किसी ने भी सनकी युवक को रोका नहीं। वहीं किसी ने युवक का वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। युवक की पहचान पनकी निवासी ब्रजेश के रूप में हुई है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद लोग आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग कर रहे है।