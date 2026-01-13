आग़ाज़ फ़ाउंडेशन ने मदरसे की बच्चियों को बांटे गर्म कपड़े

पर्दाफाश न्यूज़ ब्यूरो महराजगंज :: समाजसेवा के क्षेत्र में सक्रिय आग़ाज़ फ़ाउंडेशन ने मंगलवार को नौतनवा स्थित आयशा सिद्दीका गर्ल्स मदरसा में पहुंचकर तालीम हासिल कर रहीं बच्चियों को गर्म टोपी और मोज़े वितरित किए। सर्द मौसम में बच्चियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया यह कदम सराहनीय बताया जा रहा है।

फाउंडेशन के प्रबंधक वसीम खान और महा सचिव जावेद कुरैशी ने कार्यक्रम में मौजूद बच्चियों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा के महत्व से अवगत कराया। वसीम खान ने कहा कि बच्चियों की तालीम और तरक्की फ़ाउंडेशन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने मदरसे के शिक्षकों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए मुबारकबाद दी और भविष्य में भी बच्चियों के लिए नए प्रयास किए जाने का आश्वासन दिया।

उन्होंने यह भी कहा कि पढ़ाई के साथ–साथ बच्चियों के शारीरिक विकास और खेलकूद पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।

कार्यक्रम के दौरान मदरसे के प्रबंधक जनाब कमरुल हसन, मौलाना ज़फीरुल्लाह, मौलाना परवेज़, हाफिज़ मकबूल, मौलवी इरशाद सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मदरसे की बच्चियां मौजूद रहीं।