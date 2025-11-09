दुष्कर्म का आरोपी AAP MLA हरमीत सिंह पठानमाजरा पंजाब पुलिस को चकमा देकर ऑस्ट्रेलिया फरार, भगवंत मान सरकार पर जमकर बोला हमला

  1. हिन्दी समाचार
नई दिल्ली। पंजाब के पटियाला जिले (Patiala District) के सनौर हलके के दुष्कर्म मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (AAP ) के विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा (MLA Harmeet Singh Pathanmajra) विदेश भाग चुका है। पठानमाजरा को पंजाब पुलिस (Punjab Police)  दो महीने से ढूंढ रही थी, लेकिन पंजाब  पुलिस (Punjab Police)  को चकमा देकर देश छोड़कर ऑस्ट्रेलिया (Australia) पहुंच गया है।

ऑस्ट्रेलिया में पठानमाजरा ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया है। पठानमाजरा के इंटरव्यू को सोशल मीडिया पर सात नवंबर को अपलोड किया गया है। इसमें पठानमाजरा ने उन पर दर्ज केस को झूठा बताते हुए भगवंत मान सरकार (Bhagwant Mann Government) पर जमकर हमला बोला है। पठानमाजरा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) का पंजाब के मुद्दों पर कोई लेना-देना नहीं है। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल (AAP supremo Arvind Kejriwal) जो कहते हैं मान वही करते हैं। सरकार में विधायकों की कोई औकात नहीं है। उनकी आवाज को दबाने के लिए सरकार ने यह सब किया है।

दो महीने से गायब है विधायक पठानमाजरा

सनौर हलके से आप विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा लगभग दो महीने से गायब है। पंजाब पुलिस उनको ढूंढ रही है। पठानमाजरा के खिलाफ दो हीने पहले पटियाला के थाना सिविल लाइन में दुष्कर्म का केस दर्ज हुआ था। मामले में जब पटियाला पुलिस की टीम विधायक को गिरफ्तार करने हरियाणा के करनाल के गांव डबरी पहुंची थी। वहां से पठानमाजरा पुलिस को चकमा देकर भाग निकला।

अब रेड कॉर्नर नोटिस होगा जारी

पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) के सीनियर वकील मोहन जैन ने कहा कि इस मामले में पठानमाजरा की विधानसभा सदस्यता (विधायकी) पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि उन्हें इन मामलों में कोई सजा नहीं हुई है। सजा होने के बाद उनकी सदस्यता जाएगी। वहीं दूसरी ओर पंजाब पुलिस (Punjab Police) अब पठानमाजरा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (Red Corner Notice) जारी करवाएगी।

 

 

